IMM-urile pot rezerva încă de acum rambursarea taxelor pentru mărcile care vor fi depuse în 2026

1 minut de citit Publicat la 10:05 26 Ian 2026 Modificat la 10:05 26 Ian 2026

Pentru brevete de invenție, se rambursează 75% din costul Raportului de cercetare documentară. foto: inregistrare-marci.ro

În fiecare an, mii de IMM-uri din România renunță sau amână înregistrarea brandului, nu din lipsă de eligibilitate sau interes, ci din cauza costurilor asociate protecției juridice, care devine adesea o barieră reală pentru afacerile aflate în creștere.

La începutul acestui an pot însă să își rezerve rambursarea taxelor pentru viitoarele depuneri de mărci, desene, modele sau brevete, prin programul european SME Fund, gestionat de OSIM și EUIPO.

Potrivit specialiștilor Weizmann & Partners, agenția de proprietate intelectuală care, conform statisticilor OSIM, reprezintă anual cel mai mare număr de titulari în procedurile de înregistrare a mărcilor, accesarea voucherelor în această etapă reprezintă cel mai important avantaj pentru firmele care dețin un brand sau intenționează să promoveze unul.

Ce taxe sunt rambursabile

Pentru mărci comerciale și desene/modele, programul rambursează 75% din taxele de depunere la OSIM și EUIPO, incluzând taxele pentru clase suplimentare, examinare, înregistrare, publicare și amânarea publicării.

Pentru brevete de invenție, se rambursează 75% din costul Raportului de cercetare documentară, realizat la nivel mondial de un oficiu de proprietate intelectuală dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

IMM-urile pot iniția procedura de depunere sau pot solicita sprijin accesând pagina dedicata pusa la dispoziție de inregistrare-marci.ro.

De ce este esențială rezervarea voucherului acum

Aplicarea la SME nu obligă compania să depună imediat marca, ci doar îi garantează accesul la finanțare atunci când decide să facă depunerea, si astfel asigură accesul la reducere pentru depunerile planificate în 2026, fără presiunea termenelor și fără riscul de a rămâne fără fonduri disponibile.

Reprezentanții Weizmann & Partners subliniază că această abordare oferă flexibilitate, predictibilitate și o economie semnificativă în procesul de protecție a proprietății intelectuale.