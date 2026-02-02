Maternitatea GYN Med Craiova - Cum arată un model funcțional de spital privat dedicat exclusiv sănătății femeii

Maternitatea GYN Med Craiova. Foto: GYN Med Craiova

În ultimii ani, presiunea pusă pe sistemul medical românesc a determinat tot mai multe paciente să caute alternative sigure în mediul privat, în special atunci când vine vorba despre naștere și îngrijire ginecologică. În acest context, Maternitatea GYN Med Craiova s-a conturat ca un exemplu de organizare medicală coerentă, bazată pe infrastructură completă și echipe medicale permanente, dedicate exclusiv sistemului privat.

Spitalul funcționează după un principiu rar întâlnit în România: prezență medicală continuă, 24/7, fără ca medicii să își împartă activitatea între unități publice și private. Această abordare are implicații directe asupra siguranței pacientelor și a capacității de intervenție rapidă în situații neprevăzute.

Echipă medicală permanentă și timp de reacție redus

Unul dintre cele mai importante criterii în obstetrică este timpul de reacție. La GYN Med, medicii ginecologi, anesteziștii ATI și neonatologii se află în spital în permanență, ceea ce permite gestionarea rapidă a urgențelor obstetricale și a complicațiilor care pot apărea în timpul travaliului sau al intervențiilor chirurgicale.

Această organizare elimină întârzierile cauzate de deplasări și permite o coordonare eficientă între specialități, aspect esențial în medicina materno-fetală. Pentru pacientele care nasc, acest lucru se traduce printr-un nivel mai ridicat de predictibilitate și siguranță.

Maternitate modernă , cu opțiuni variate de naștere

Maternitatea GYN Med este structurată astfel încât să ofere femeilor acces la toate metodele moderne de naștere și de control al durerii, într-un cadru medical sigur. În cadrul spitalului pot fi realizate:

· nașteri naturale cu monitorizare continuă,

· nașteri naturale cu anestezie epidurală,

· nașteri cu Entonox, metodă utilizată pe scară largă în maternitățile europene,

· nașteri prin cezariană cu rahianestezie și anestezie peridurala,

· nașteri cu hidroterapie, într-o sală special amenajată.

Accesul imediat la blocul operator și la secția ATI permite intervenții rapide atunci când evoluția nașterii o impune.

Infrastructură medicală integrată: bloc operator, ATI și neonatologie

Spitalul dispune de un bloc operator modern, organizat pe două niveluri, destinat atât intervențiilor obstetricale, cât și chirurgiei ginecologice. Sălile sunt dotate cu echipamente de ultimă generație, iar circuitele medicale sunt concepute pentru a reduce riscurile și a optimiza fluxul de pacienți.

Secția ATI, amplasată în proximitatea blocului operator, permite monitorizarea atentă a pacientelor după intervenții chirurgicale sau cezariană. Totodată, spitalul dispune de spații dedicate pentru îngrijirea nou-născuților, inclusiv ATI neonatal și salon pentru nou-născuți eutrofici.

UTS – Unitatea de Transfuzie Sanguină, un element-cheie pentru siguranță

Un alt element important al infrastructurii GYN Med este Unitatea de Transfuzie Sanguină (UTS), dotată conform standardelor europene. Aceasta poate asigura masa eritrocitară, plasma și trombocitele necesare în situații de urgență chirurgicală sau obstetricală.

Prezența unei UTS proprii reduce timpii de intervenție și crește capacitatea spitalului de a gestiona cazuri complexe, un aspect relevant mai ales în contextul nașterilor cu risc crescut.

Ambulatoriu de obstetrică-ginecologie pentru îngrijire pe termen lung

Dincolo de maternitate, GYN Med funcționează ca un centru medical dedicat sănătății femeii , printr-un ambulatoriu de obstetrică-ginecologie care oferă consultații, investigații și tratamente pentru paciente aflate în diferite etape ale vieții.

Această abordare integrată permite continuitatea îngrijirii medicale, de la adolescență până la menopauză, și facilitează monitorizarea pe termen lung a pacientelor.

Un model de organizare medicală adaptat realităților actuale

Maternitatea GYN Med Craiova reprezintă un exemplu de adaptare a medicinei private la nevoile reale ale pacientelor: acces rapid la specialiști, infrastructură completă și echipe medicale stabile. Într-un sistem medical marcat de lipsa de personal și de presiune constantă, acest model oferă o alternativă funcțională pentru îngrijirea maternității și a sănătății femeii.

Pentru tot mai multe paciente, criteriile de alegere a unei maternități nu se mai rezumă la confort, ci includ siguranța, capacitatea de intervenție și prezența permanentă a medicilor. Din această perspectivă, GYN Med Craiova se poziționează ca un actor relevant în peisajul medical privat din România.

