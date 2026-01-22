NEI Holding lansează trendurile în materie de securitate pentru persoane fizice și companii, care vor marca anul 2026

2 minute de citit Publicat la 13:27 22 Ian 2026 Modificat la 13:29 22 Ian 2026

Mihaela Neicu, NEI Holding.

În contextul tehnologizării accelerate a modului în care clienții – persoane fizice și companii – interacționează tot mai frecvent cu serviciile de securitate, industria trece printr-o redefinire majoră. Accentul se mută către soluții care nu doar răspund riscurilor actuale, ci le și anticipează.

Mihaela Neicu, vicepreședinte NEI Holding – grup antreprenorial românesc cu acoperire națională și unul dintre cei mai mari jucători ai pieței de securitate – a realizat topul celor mai relevante trenduri și decizii care vor marca anul 2026.

Servicii hibride pentru companii: aport fizic și digital

„ Companiile de securitate aparținând Grupului NEI – mai exact NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protect – se concentrează pe oferte hibride”, a explicat Mihaela Neicu.

Ofertele hibride combină securitatea fizică tradițională cu tehnologii digitale moderne, precum monitorizarea video inteligentă sau analiza comportamentală cu componentă de inteligență artificială , pentru a oferi un control mai bun și reacții rapide în situații de risc.

Componentele ofertelor hibride de securitate:

· Supraveghere video inteligentă, cu AI, pentru detectarea automată a comportamentelor suspecte

· Control acces integrat – carduri, biometrie și autentificare digitală, într-o singură platformă

· Intervenție promptă, susținută de tehnologie conectată (alarme, senzori, IoT securizat)

· Pază umană calificată, bazată pe expertiză și experiență în teren

„Acest tip de ofertă devine din ce în ce mai valoros în România, pe măsură ce companiile își doresc să reducă riscurile de securitate într-un mod integrat și să optimizeze fluxurile și bugetele dedicate protecției,” a adăugat reprezentanta NEI Holding.

Securitate personală conectată: noua tendință pentru persoane fizice

„Trendurile în securitatea persoanelor fizice includ adoptarea de soluții mobile și predictive”, a declarat Mihaela Neicu.

Soluțiile NEI Divizia de Securitate și RoNEI Guard Protect includ:

· Aplicații de siguranță personală (alertare rapidă, „panic button”, urmărire în timp real pentru familie) – cererea este în creștere accelerată, mai ales în marile orașe

· Dispozitive portabile inteligente, capabile să declanșeze alerte și să transmită automat localizarea

· Integrarea cu ecosisteme smart home – camere, senzori și sisteme de alarmă automatizate, conectate direct la dispeceratele de supraveghere și intervenție rapidă NEI

Reprezentanții NEI Holding au înregistrat evoluții semnificative în 2025 și prognozează o accelerare a acestui segment în 2026, în special în contextul creșterii nivelului de conștientizare în rândul consumatorilor.

Focus pe echipă și pe conlucrare

Un aspect adesea trecut cu vederea în industrie, dar esențial în 2026, este factorul uman. Pentru companiile din cadrul NEI Divizia de Securitate, dezvoltarea echipei și creșterea nivelului de competență sunt direcții strategice.

Printre priorități se numără:

· Traininguri regulate pentru angajați, privind bunele practici de securitate și noile tehnologii disponibile

· Examene și certificări pentru profesioniștii în securitate – cererea de specialiști crește accelerat, pe fondul complexității tot mai mari a tehnologiilor utilizate

Articol sponsorizat de NEI Holding