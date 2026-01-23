Noile funcții iOS care îți vor schimba experiența pe iPhone

4 minute de citit Publicat la 16:25 23 Ian 2026 Modificat la 16:25 23 Ian 2026

Bărbat şi femeie vorbind la telefon. foto:pexels.com

Apple continuă să dezvolte iOS într-un ritm constant, cu accent pe claritate, control și integrare mai bună în activitățile zilnice. iOS 26 merge pe aceeași direcție și aduce funcții noi, care fac diferența în utilizarea reală a iPhone-ului. Te invităm să descoperi ce este nou în iOS 26, cum găsești și activezi funcțiile relevante și cum le poți utiliza practic, indiferent dacă îți folosești telefonul pentru comunicare, muncă, fotografie sau organizare personală.

De aceste update-uri beneficiază cel mai mult utilizatorii care folosesc zilnic iPhone-ul pentru apeluri, mesaje, email, navigare și aplicații de productivitate. Profesioniștii care lucrează mult de pe mobil, pasionații de fotografie și cei preocupați de confidențialitate vor găsi, de asemenea, opțiuni utile, ușor de adaptat nevoilor proprii.

Care sunt noile funcții iOS 26?

iOS 26 se concentrează pe îmbunătățiri aplicabile în utilizarea uzuală. Sistemul de operare nu introduce schimbări bruște de interfață, ci ajustează elementele existente pentru mai multă coerență și control. Printre funcțiile noi sau actualizate se numără:

· Design Liquid Glass – o interfață cu transparență controlată, animații mai fluide și elemente care se adaptează mai bine la conținutul afișat. Scopul este lizibilitatea mai bună și o separare clară între informație și fundal;

· Apple Intelligence – un set de funcții bazate pe procesare locală și cloud, integrat în aplicații precum Mesaje, Mail, Safari, Telefon și FaceTime. Aceste funcții ajută la rezumarea textelor, traduceri rapide și sugestii contextuale;

· Gestionare avansată a apelurilor – Call Screening și Hold Assist oferă mai mult control asupra apelurilor necunoscute și timpilor de așteptare;

· Mesaje mai bine organizate – filtre pentru spam, sondaje în conversații și opțiuni de personalizare vizuală;

· Camera și Poze – organizare automată mai clară, recunoaștere de contexte și editare rapidă;

· Safari îmbunătățit – accent pe viteză, confidențialitate și rezumate rapide de conținut;

· Aplicații integrate actualizate – Apple Music, Maps și Wallet primesc funcții adaptate rutinei zilnice.

Fiecare dintre aceste funcții urmărește reducerea timpului petrecut în setări sau aplicații separate și oferirea de informații utile exact în momentul potrivit.

Acces și activare: unde găsești funcțiile noi în iOS 26?

După actualizare, o parte dintre funcții rămân dezactivate până la configurare. Apple a simplificat structura meniurilor, însă este util să știi exact unde să cauți.

Pentru început, verifică versiunea instalată:

· Deschide Settings;

· Accesează General > Software Update;

· Asigură-te că iPhone-ul rulează iOS 26.

Pentru funcțiile Apple Intelligence:

· Intră în Settings > Apple Intelligence & Siri;

· Activează opțiunile disponibile pentru traduceri, sugestii și rezumate;

· Parcurge explicațiile afișate privind procesarea datelor.

Pentru apeluri:

· Deschide Settings > Phone;

· Activează Call Screening pentru apeluri necunoscute;

· Activează Hold Assist pentru gestionarea apelurilor cu timp de așteptare.

În aplicația Mesaje:

· Accesează Settings > Messages;

· Activează filtrele pentru expeditori necunoscuți;

· Configurează opțiunile pentru sondaje și fundaluri.

Pentru aspect vizual:

· Intră în Settings > Wallpaper & Appearance;

· Alege stilul Liquid Glass sau un aspect clasic, în funcție de preferințe.

Configurarea inițială durează câteva minute, însă influențează în mod direct experiența zilnică de utilizare.

Configurări recomandate pentru utilizare stabilă și control

După activare, ajustarea setărilor face diferența atunci când vine vorba de experiența de utilizare. Pentru personalizare, este recomandat să începi cu opțiunile de confidențialitate.

În Settings > Privacy & Security:

· Verifică aplicațiile care folosesc date prin Apple Intelligence;

· Activează procesarea locală acolo unde este disponibilă;

· Restricționează accesul aplicațiilor terțe la microfon, cameră și contacte, în funcție de preferințele tale.

Pentru afișare:

· Accesează Settings > Display & Brightness;

· Activează ajustarea automată a contrastului;

· Verifică dimensiunea textului și nivelul de luminozitate.

Pentru notificări:

· Intră în Settings > Notifications;

· Activează sumarizarea inteligentă;

· Setează manual aplicațiile care pot trimite alerte urgente.

Aceste configurări ajută la menținerea unui echilibru între funcționalitate, autonomie a bateriei și protecția datelor.

Recomandări suplimentare: aplicații și instrumente integrate

iOS 26 pune accent pe aplicațiile incluse în sistem, reducând nevoia de soluții externe pentru funcțiile de bază.

Apple Music:

· Traduce versurile melodiilor în timp real;

· Afișează pronunția pentru limbi străine;

· AutoMix ajustează tranzițiile între piese.

Apple Maps:

· Funcția Visited Places salvează locațiile vizitate;

· Datele rămân criptate și stocate local;

· Rutele se adaptează la obiceiurile zilnice.

Apple Wallet:

· Cardurile de îmbarcare și biletele apar ca Live Activities;

· Informațiile importante rămân vizibile pe ecranul principal.

Interacțiunea tactilă rapidă, introdusă inițial prin tehnologii precum 3D Touch , continuă să influențeze modul în care iOS răspunde la gesturi. Feedback-ul haptic și meniurile contextuale rămân bine integrate, chiar dacă hardware-ul a evoluat.

Compatibilitate iOS 26 și opțiuni pentru utilizatori

iOS 26 este compatibil cu iPhone 11 și modelele mai noi. Dispozitivele mai vechi primesc în continuare actualizări de securitate, însă fără funcțiile avansate.

Pentru utilizatorii care vor să aibă acces la noile funcții, există opțiuni de achiziție verificate pe piață. Platformele care oferă iPhone la preț de amanet se adresează celor care caută dispozitive Apple testate, evaluate corect și disponibile rapid. Pentru mulți utilizatori, această variantă permite un echilibru între cost și performanță, fără proceduri complicate.

Cum să te bucuri de o experiență mai bună pe iPhone?

iOS 26 aduce ajustări care fac iPhone-ul mai coerent și mai ușor de adaptat stilului personal. Designul Liquid Glass îmbunătățește lizibilitatea, Apple Intelligence economisește timp, iar gestionarea apelurilor și mesajelor reduce întreruperile inutile.

Pentru rezultate stabile:

· Actualizează dispozitivul la iOS 26;

· Activează funcțiile relevante pentru tine;

· Ajustează confidențialitatea și notificările;

· Testează timp de câteva zile și optimizează setările.

În final, noile funcții oferite de această versiune demonstrează că un smartphone nu mai este doar un simplu instrument de comunicare, ci un asistent personal proactiv. Dacă simți că dispozitivul tău actual nu mai ține pasul cu cerințele moderne, explorează opțiunile pe care le ai la dispoziție. Experimentează totul în ritmul tău și urmărește actualizările oficiale Apple pentru informații corecte!