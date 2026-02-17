Peste 10.000 de intervenții într-un an pentru prevenirea și combaterea adicției de jocuri de noroc. Bilanțul Asociației Joc Responsabil

Componenta de prevenție și educație a reprezentat un pilon central al activității Asociației Joc Responsabil. foto: jocresponsabil.ro/

Educația, prevenția și accesul la servicii specializate rămân instrumente-cheie în combaterea dependenței de jocuri de noroc. Datele Asociației Joc Responsabil pentru 2025 arată amploarea nevoii de sprijin, dar și importanța programelor de educație, prevenire și combatere a adicției de jocuri de noroc, susținute și evaluate constant.

În cursul anului trecut, 265 de persoane au beneficiat de ședințe gratuite de psihoterapie în cabinetele Asociației Joc Responsabil, în cadrul programului cu același nume, adresat celor care au depășit limita jocului recreațional. În paralel, programul de Consiliere online 24/7 a gestionat aproximativ 7.200 de apeluri pe Live Chat-ul disponibil pe www.jocresponsabil.ro , confirmând necesitatea existenței unor servicii accesibile, permanente și specializate, atât pentru persoanele afectate, cât și pentru aparținători.

Acest bilanț anual al Asociației Joc Responsabil indică nu doar numărul de persoane sprijinite, ci și tipurile de instrumente care pot sta la baza unor politici publice eficiente în zona prevenirii și tratării adicției de jocuri de noroc.

Pentru persoanele care au nevoie de sprijin pe termen mai lung, Grupurile de Suport Virtual au continuat să se dezvolte. În prezent, peste 170 de persoane sunt înscrise în acest program, care oferă continuitate, acces facil și un cadru structurat de susținere, complementar intervențiilor individuale.

Extinderea intervențiilor către prevenție și educație

Componenta de prevenție și educație a reprezentat un pilon central al activității Asociației Joc Responsabil. Prin programe dedicate mediului școlar, mesajele despre prevenirea dependenței de tehnologie și jocuri de noroc, precum și despre responsabilitate și spirit de asociere, au ajuns la peste 2.600 de elevi. Aceste intervenții au fost derulate în Sectorul 2 al Capitalei și în municipiul Iași – prin programul „ Navigând în Siguranță ”, dar și în județul Constanța, prin programul „RESET”, fiind adaptate specificului fiecărei comunități.

Dincolo de furnizarea de servicii de consiliere, Asociația Joc Responsabil a urmărit și evaluarea impactului intervențiilor. În 2025 a fost finalizat micro-studiul „Impactul a 15 ședințe de psihoterapie”, un demers care își propune să contribuie la o abordare bazată pe date și evidențe, utilă atât pentru specialiști, cât și pentru factorii de decizie interesați de dezvoltarea unor politici publice funcționale în domeniul adicțiilor.

Privit în ansamblu, bilanțul pe 2025 reflectă rolul AJR ca entitate dedicată prevenției și combaterii dependenței de jocuri de noroc, iar dimensiunea numerică a intervențiilor subliniază necesitatea menținerii și extinderii unor astfel de inițiative.

Toate programele derulate de Asociația Joc Reponsabil în anul 2025 au fost posibile datorită sprijinului oferit de sponsori și parteneri: Admiral, Betano, Bonus, EGT, Game World, Loteria Română, Maxbet, Mr. Bit, Magic, Primăria Sectorului 2, Superbet, SevenSlots, Totogaming, Unibet, VVenture și Winbet.