Ploșnițele de pat: cum să nu-ți ruineze vacanța

3 minute de citit Publicat la 14:53 19 Iun 2026 Modificat la 14:53 19 Iun 2026

Imagini litoral. foto: pexels.com

Dacă știi cum arată acești dăunători și unde se ascund, plus câteva obiceiuri simple, poți evita să îi aduci acasă după o călătorie, mai ales dacă stai la hotel.

Plosnițele de pat pot fi o sursă de stres, mai ales când ești plecat de acasă. Totuși, există metode simple prin care poți reduce riscul de a le întâlni sau de a le aduce fără să vrei în bagaje. Totul ține de informare și de câteva măsuri de precauție pe care oricine le poate pune în practică.

Detalii despre aspectul și ascunzătorile care te pot lua prin surprindere

Plosnițele de pat adulte sunt mici, plate, fără aripi și au o culoare brun-roșcată. Sunt cam de mărimea și forma unui sâmbure de măr. Larvele, numite nimfe, sunt mai mici și mai deschise la culoare până se hrănesc.

Deși nu transmit boli, mușcăturile lor dau mâncărimi și umflături roșii. Acestea apar adesea în linie, pentru că insecta înțeapă pielea de mai multe ori în timpul hrănirii.

Plosnițele ies noaptea să se hrănească și ziua se ascund. Preferă cusăturile saltelei, tăblia patului sau mobilierul apropiat. Printre semnele prezenței lor se numără insectele în sine, petele întunecate pe saltea sau lenjerie și pieile pe care le năpârlesc.

Un detaliu important: pot supraviețui săptămâni sau chiar luni fără hrană, în funcție de temperatură. Astfel, o cameră nefolosită o perioadă nu este automat sigură.

Cum ajung dăunătorii acolo unde te aștepți mai puțin

Călătoriile, în special cazările la hotel, sunt printre cele mai frecvente situații în care poți lua plosnițe de pat. Spre deosebire de păduchii de cap sau căpușe, aceștia nu se prind de corpul omului.

Plosnițele se ascund în locuri unde oamenii stau mult timp, cum ar fi saltelele, fotoliile sau scaunele tapițate. De acolo, pot intra rapid în bagaje sau în alte obiecte personale și pot ajunge acasă fără să-ți dai seama.

De aceea, este important să verifici camera de hotel înainte să-ți deschizi bagajul. Un gest simplu care poate preveni multe neplăceri.

Obiceiuri care fac diferența când călătorești

Corina Păcuraru recomandă să nu lași bagajul pe podea când intri într-o cameră de hotel.

Motivul este clar: plosnițele nu pot urca ușor pe suprafețe verticale netede. Ea spune că e bine să pui bagajele în cada de baie cât timp inspectezi camera.

"Trageți înapoi așternuturile și verificați de-a lungul cusăturilor și marginilor rulate ale saltelei pentru pete întunecate de fecale."

"Dacă vedeți asta, nu vă întrebați dacă este de la o infestare veche. Mergeți jos, spuneți-le ce ați găsit și cereți o altă cameră sau găsiți un alt hotel."

Detalii care te pot scuti de multe probleme

Folosește suporturile pentru bagaje sau lasă-ți bagajul în cadă pe durata inspecției. Uită-te cu atenție la cusăturile saltelei și la tăblia patului pentru pete suspecte sau alte semne.

Dacă găsești urme de plosnițe de pat, nu ezita să ceri altă cameră sau să schimbi hotelul. E mai bine să fii precaut decât să ai probleme acasă. Aceste măsuri simple pot face diferența între o vacanță liniștită și una cu bătăi de cap.

Ce rămâne de făcut dacă bănuiești că ai adus plosnițe acasă

Dacă suspectezi că ai adus plosnițe de pat acasă, recomandăm să chemi cât mai repede o firmă specializată în dezinsecția plosnitei . Nu încerca să tratezi singur infestarea.

Multe populații de plosnițe de pat sunt rezistente la insecticidele obișnuite, așa că riști să pierzi timp și bani fără să rezolvi problema, expunându-ți casa la substanțe chimice inutile.

"Controlul ploșnițelor de pat poate fi foarte dificil, iar produsele pentru acest scop pot fi destul de scumpe."

"Probabil că pe termen lung este mai ieftin să angajați o firmă de dezinsecție."

Prevenția rămâne cea mai bună soluție. Fii atent la semnele infestării, inspectează cu grijă camerele de hotel și, dacă apar probleme, acționează rapid. Așa îți poți proteja casa și liniștea.