Poți aplica la un credit ipotecar în euro pentru investiții în străinătate

Un credit ipotecar în euro este un împrumut acordat și rambursat tot în această monedă. foto: pexels.com

Mulți români care își planifică viitorul financiar se întreabă dacă pot să acceseze un credit ipotecar în euro în România pentru a cumpăra proprietăți în străinătate, fie ca investiție, fie pentru uz personal. Răspunsul este unul complex, deoarece sistemul bancar românesc funcționează preponderent în lei, iar acordarea unui credit în valută pentru achiziții în afara țării implică anumite condiții specifice și uneori limitări importante.

Ce înseamnă un credit în euro

Majoritatea creditelor ipotecare oferite de bănci, inclusiv de Raiffeisen Bank România , sunt în lei, adaptate veniturilor locale și cadrului legal al Băncii Naționale a României. Unele bănci nu mai acordă în prezent credite ipotecare în euro, concentrându-se pe creditele în lei, care pot include dobânzi fixe pentru 3 sau 5 ani și soluții alternative pentru clienți.

Chiar dacă piața de credite în valută a fost mai dinamică în trecut, evoluția economică și reglementările curente recomandă, în general, finanțarea în moneda în care sunt încasate veniturile clienților. Astfel, dacă ai un salariu în euro, poți să aplici pentru acordarea unui credit în aceeași monedă. În caz contrar, aprobările sunt limitate.

Un credit ipotecar în euro este un împrumut acordat și rambursat tot în această monedă. Dobânda este, în acest caz, calculată ca sumă între marja băncii și indicii pieței europene, precum EURIBOR, un element care poate să varieze semnificativ în funcție de evoluția economică a zonei euro.

Acest tip de credit poate părea la început atractiv mai ales dacă dobânzile sunt comparabile sau ușor inferioare celor în lei. Totuși, riscul valutar rămâne un factor important: dacă veniturile tale sunt în lei și moneda euro se apreciază, rata lunară poate crește considerabil.

Poți aplica pentru un credit în euro dacă vrei să cumperi în străinătate?

Situația este mai complicată în cazul investițiilor imobiliare în afara granițelor. Băncile din România, inclusiv banca menționată, nu acordă în mod curent credite ipotecare în euro pentru cumpărarea unei locuințe sau a unei proprietăți situate în alt stat. Oferta de credite imobiliare în România este orientată spre finanțarea de proprietăți aflate pe piața locală.

Totuși, există unele situații rar întâlnite sau soluții alternative:

1. Credite pentru investiții imobiliare: anumite produse bancare pot fi gândite pentru achiziția de bunuri imobile în scop de investiție (de exemplu, pentru închiriere), însă chiar și în aceste cazuri, creditele sunt, de regulă, legate de imobile situate în România, iar evaluarea riscului și garanțiile se fac în baza legislației locale.

2. Venituri în euro sau din străinătate: unele bănci pot accepta venituri din străinătate ca parte din criteriile de eligibilitate, ceea ce poate facilita accesul la credite ipotecare. În practică, acest lucru necesită documente suplimentare traduse și echivalarea veniturilor, dar nu garantează automat aprobarea unui credit pentru o achiziție peste hotare.

3. Structurarea tranzacțiilor personale: unii investitori aleg soluții mixte, cum ar fi finanțarea în lei pentru o parte din tranzacție și utilizarea de economii sau credit în străinătate pentru restul, dar acest lucru depinde de legislația și regulile pieței imobiliare din țara unde se face achiziția.

Ce trebuie să iei în calcul dacă vrei să investești în străinătate

Dacă totuși vizezi o achiziție imobiliară în altă țară, iată aspectele principale de care trebuie să ții cont:

Reglementările locale ale țării unde vrei să cumperi proprietăți. În multe state, creditele ipotecare pentru nonrezidenți sunt posibile, dar vin cu avansuri mai mari și criterii stricte de eligibilitate.

Riscul valutar. Un credit în euro rambursat în euro te protejează de riscul valutar dacă veniturile tale sunt în aceeași monedă, dar dacă încasezi salariul în lei vei fi expus la fluctuațiile cursului.

Costurile totale ale investiției. Acestea includ dobânzi, taxe notariale, comisioane bancare și impozite locale, care pot varia semnificativ între țări.

Strategia de investiție. Analizează dacă proprietatea va genera venit din chirii sau este destinată vânzării ulterioare și planifică un fond de rezervă pentru perioadele de neocupare sau cheltuieli neprevăzute.

Nu în ultimul rând, alege o țară și o zonă care se potrivesc nevoilor tale și mai ales bugetului. Euronews a realizat un top al celor mai populare destinații din Europa, pentru cei care vor să se mute în altă țară, iar pe primul loc sunt Italia, Spania și Portugalia. Ține cont de scopul pentru care cumperi locuința (utilizare personală sau închiriere) și documentează-te cu privire la condițiile de achiziție și de acordare a împrumutului, înainte să faci alte demersuri.