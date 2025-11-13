Povestea reală de viață a lui Cătălin Drulă

2 minute de citit Publicat la 19:00 13 Noi 2025 Modificat la 19:01 13 Noi 2025

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei

În spatele campaniilor murdare care circulă pe străzile Bucureștiului, există o poveste reală, verificabilă, despre muncă, merit și integritate. Viața lui Cătălin Drulă este povestea unui tânăr crescut într-o familie obișnuită, care a muncit din greu pentru fiecare pas făcut.

De la olimpic la informatică la universitățile de top ale lumii

În liceu, Cătălin Drulă a fost olimpic la informatică, cu rezultate remarcabile la fazele naționale. A fost admis la Universitatea din Toronto, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din lume, cu bursă de merit. A absolvit cu calificativul „high distinction” - una dintre cele mai înalte distincții academice oferite de universitate.

Anii petrecuți în Canada nu au fost despre lux, ci despre muncă și ambiție. Drulă și-a câștigat singur banii de trai, lucrând ca asistent universitar și implicându-se în proiecte de cercetare. După facultate, a intrat în lumea startup-urilor, acele companii mici, născute din idei mari, care încearcă să schimbe lumea prin inovație.

Munca din spatele „averii lui Drulă”

Primele trei startup-uri la care a participat nu au avut succes. Ultimul însă, Zipline, a devenit o poveste globală de succes — un „unicorn”, adică o companie evaluată la peste un miliard de dolari. Zipline a revoluționat livrările medicale în zone greu accesibile, folosind drone pentru a transporta sânge, medicamente și echipamente vitale către comunități izolate.

Ca mulți alți angajați de început, Drulă a primit o mică parte din acțiunile companiei, o formă de recunoaștere a implicării și loialității. În timp, acele acțiuni s-au valorizat. Aceasta este întreaga explicație pentru așa-numita „avere” despre care s-au fabricat minciuni. Nu e vorba de afaceri ascunse, ci de muncă, competență și viziune tehnologică.

Un om care s-a întors acasă

După ani petrecuți în străinătate, Cătălin Drulă s-a întors în România. A ales să se implice în societate și să aducă experiența acumulată în serviciul public. A cofondat Asociația Pro Infrastructură, prin care a urmărit transparentizarea proiectelor de autostrăzi și investiții publice.

După tragedia de la Colectiv, a decis să intre în politică, convins că schimbarea nu vine doar din afară, ci și din interiorul sistemului. Prima dată a intrat în guvernul tehnocrat, în 2016, pe post de consilier pe probleme de infrastructură al premierului. La Ministerul Transporturilor, în doar opt luni, a inițiat reforme și proiecte care au scos la lumină problemele cronice ale administrației.

Integritatea și refuzul de a face compromisuri i-au atras numeroase atacuri. În logica celor care trăiesc din corupție, un om care nu poate fi cumpărat devine periculos. Pentru ei, să fii incoruptibil înseamnă să fii nebun.

Viața personală și lupta cu mizeria morală

Cătălin Drulă este tatăl a doi băieți și, dincolo de orice atac politic, își păstrează convingerea că adevărul și onestitatea rămân cele mai puternice arme. Își dorește să le poată spune copiilor săi că a făcut tot ce a depins de el pentru ca orașul și țara lor să fie mai bune.

Declarațiile sale de avere sunt publice din 2016 și pot fi verificate de oricine. CV-ul său este curat și transparent. Tot ceea ce a construit se bazează pe studiu, muncă și merit.

Oricâte mizerii ar fi răspândite de adversari, adevărul nu poate fi ascuns. Povestea reală a lui Cătălin Drulă este cea a unui om care a muncit, a reușit și s-a întors acasă pentru a construi, nu pentru a fura.