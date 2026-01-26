Presa locală, tot mai important în mediul digital, în București

În practică, platforma funcționează ca un accelerator pentru întregul grup.foto: Radar Local

În doar câteva luni, grupul editorial format din DeBucurești , Pulsul Capitalei și Radar Local a reușit să construiască o amprentă digitală care depășește zona clasică de „audiență” și intră într-o categorie mult mai relevantă pentru piața locală: influență măsurabilă, constantă, cu efect de rețea.

Vorbim despre un ecosistem extins, alcătuit din aproape 100 de prezențe Social Media, care, cumulat, ajunge astăzi la 95.000 de urmăritori, 594.000 de like-uri și 48,3 milioane de vizualizări. Pentru un proiect local aflat încă în faza de expansiune, aceste cifre indică nu doar volum, ci și capacitatea de a transforma rapid actualitatea urbană în conținut consumat, distribuit și discutat.

În interiorul acestui sistem, Radar Local se desprinde ca o platformă cu creștere accelerată, tocmai pentru că livrează un format editorial care performează natural în social media: știre scurtă, clară, verificabilă și utilă, prezentată într-un ritm adaptat publicului care nu mai are timp de „zgomot” și caută rapid esențialul. Într-o piață aglomerată, succesul continuu al Radar Local vine din această disciplină a relevanței — subiecte care se simt direct în cartiere, informații care pot fi folosite imediat și o consecvență care creează recurență.

Expansiunea planificată pentru 2026 întărește direcția de creștere. În Q1 sunt programate lansările a încă două site-uri, urmate de alte două în Q2, într-un model de dezvoltare care nu înseamnă doar „mai multe titluri”, ci mai multe puncte de intrare către public, mai multe subiecte acoperite și un volum editorial capabil să amplifice performanța în rețelele sociale. În acest context, estimarea de creștere este una ambițioasă, dar realistă pentru un ecosistem deja validat: +50% față de nivelul actual, ceea ce ar duce amprenta totală la aproximativ 142.500 de urmăritori, 891.000 de like-uri și 72,45 milioane de vizualizări.

Pe scurt, proiectul nu mai arată ca o simplă „prezență” în social, ci ca un generator major de conținut local, construit pe complementaritatea dintre cele trei publicații și pe o distribuție scalabilă în aproape 100 de canale sociale. Iar Radar Local , prin ritm, claritate și utilitate, rămâne unul dintre motoarele principale ale acestei evoluții, într-o perioadă în care presa locală își recâștigă relevanța tocmai prin capacitatea de a fi rapidă, precisă și conectată la realitatea orașului.