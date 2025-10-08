Proprietarii și hotărârile adunării generale: explicațiile Laurei Firica, director general Gala Ad Imob

Laura Firica, director general Gala Ad Imob. foto: Gala Ad Imob

Hotărârile luate în adunările generale ale asociațiilor de proprietari produc efecte obligatorii pentru toți locatarii, iar contestarea lor nu se face printr-o simplă sesizare la primărie sau la poliția locală. „Aceste decizii pot fi suspendate sau anulate doar de instanța de judecată. Atâta timp cât niciun proprietar nu merge în instanță, hotărârea rămâne valabilă și trebuie respectată”, explică Laura Firica, director general Gala Ad Imob. https://administrareimobil.ro

Potrivit acesteia, mulți locatari cad în capcana pasivității. Chiar dacă deciziile adunării par nepotrivite, lipsa unei acțiuni legale înseamnă automat acceptare. „Dacă se votează, de exemplu, schimbarea corpurilor de iluminat de pe casa scării, în locul unei investiții mai urgente – cum ar fi înlocuirea coloanelor de încălzire – decizia se aplică, iar costurile se repartizează între toți. Așa se ajunge la întrețineri imprevizibile și greu de suportat”, atrage atenția Firica.

Impactul asupra bugetului personal este semnificativ, mai ales în sezonul rece. Facturile la energie termică cresc, iar TVA-ul de 11% adăugat recent la costurile de încălzire apasă și mai mult pe finanțele familiilor. „Achitarea cotelor de întreținere devine, pentru mulți proprietari, o adevărată povară”, punctează directorul Gala Ad Imob.

În același timp, există și obligații clare pentru asociațiile de proprietari. Statutul trebuie actualizat conform legii, altfel președinții se expun la amenzi între 2.500 și 5.000 de lei, aplicate de primării.

Proprietarii nu sunt lipsiți însă de instrumente de control. Ei pot solicita, pe cheltuială proprie, o expertiză tehnică sau contabilă, pentru a verifica modul în care sunt cheltuite fondurile. „Documentele necesare trebuie puse la dispoziția expertului prin proces-verbal. Este o modalitate reală de a lămuri suspiciuni, dar pentru ca expertiza să conteze într-un proces, proprietarul trebuie să știe exact ce să ceară. Altfel, riscă să cheltuiască bani fără rezultat”, explică Firica.

În final, mesajul directorului este clar: informația și transparența sunt cele mai bune arme ale proprietarilor. Aceștia au dreptul să vadă contractele asociației, plățile către furnizori, încasările cotelor de întreținere sau polița de asigurare a administratorului. „Doar respectând procedurile legale și fiind atenți, locatarii pot avea garanția că banii lor sunt cheltuiți corect și că întreținerea reflectă costuri reale”, subliniază Laura Firica.