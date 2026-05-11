Recuperare lentă după extracții dentare și implanturi: cum accelerează oxigenul hiperbaric vindecarea osoasă

Pacienții cu diabet zaharat au, în general, o microcirculație deficitară. foto: hyperbarium.com/ro

Ai trecut printr-o extracție dentară sau a trebuit să faci un implant și nu te-ai vindecat atât de repede cum te așteptai. Chiar după perioada de vindecare recomandată de stomatolog, zona e încă sensibilă, vindecarea pare să nu mai vină, iar medicul dentist îți spune că mai trebuie să aștepți. Uneori, acest „mai durează" înseamnă săptămâni. Alteori, luni. Și în unele cazuri, complicațiile devin atât de serioase încât pun în pericol întreaga lucrare,, de la os la implant și la sănătatea generală a cavității bucale. De ce se întâmplă asta și, mai important, ce se poate face?

De ce vindecarea osoasă ar putea eșua

Osul nu e un material inert. E un țesut viu, activ, care se regenerează constant printr-un echilibru între celule care construiesc (osteoblaste) și celule care resorb (osteoclaste). Când intervii chirurgical, fie că e vorba de o extracție, fie de plasarea unui implant, declanșezi un proces inflamator controlat, care în condiții normale se transformă treptat în vindecare. Sângele aduce oxigen, celulele reparatoare vin la locul traumei, formându-se, astfel, os nou.

Problema apare atunci când acest mecanism e perturbat. Și există câteva categorii de pacienți la care perturbarea e aproape garantată dacă nu se intervine suplimentar.

Pacienții cu diabet zaharat au, în general, o microcirculație deficitară. Vasele mici de sânge sunt afectate de hiperglicemia cronică, ceea ce înseamnă că țesuturile primesc mai puțin oxigen și mai puțini nutrienți. Vindecarea e lentă, infecțiile se instalează ușor și răspund greu la tratament. O extracție simplă poate deveni, la un pacient diabetic neechilibrat, o sursă de complicații care se întind pe luni de zile. Oxigenul hiperbaric este de multe ori răspunsul pentru vindecarea rănilor pacienților care suferă de această afecțiune.

Pacienții cu osteoporoză, în special cei tratați cu bifosfonați (medicamente precum alendronat sau zoledronat, folosite frecvent pentru a proteja osul), se confruntă cu un risc major: osteonecroza maxilară. Bifosfonații inhibă activitatea osteoclastelor, dar fac asta indiscriminat, inclusiv acolo unde resorbția osoasă era necesară pentru un proces normal de vindecare. Osul nu se mai poate remodela, rămâne blocat, și în contextul unei intervenții dentare poate deveni necrotic.

Pacienții care au urmat radioterapie în zona capului și gâtului, pentru cancere oro-faringiene, ale glandelor salivare sau ale tiroidei, suferă un efect secundar mai puțin discutat, dar devastator: osteoradionecroza. Radiația distruge vasele mici de sânge din os, reducând masiv capacitatea de oxigenare la nivelul țesutului. Un os iradiat are o capacitate de vindecare profund compromisă, uneori permanent.

Complicațiile care apar și de ce sunt periculoase

Osteonecroza maxilară (fie indusă de bifosfonați, fie de radioterapie) se manifestă prin zone de os expus în cavitatea bucală, care nu se acoperă cu mucoasă în ciuda tratamentelor locale. Poate fi însoțită de durere intensă, secreții purulente, fracturi patologice ale mandibulei. E o complicație serioasă, greu de tratat și care afectează masiv calitatea vieții.

Respingerea implantului apare atunci când osul din jur nu reușește să se integreze cu suprafața titanică, proces numit osteointegrare. Implantul devine mobil, zona se inflamează, apare durerea. În absența unui suport vascular adecvat, osteointegrarea pur și simplu nu poate avea loc la parametrii normali.

Infecțiile persistente postextracționale sau periimplantare se instalează atunci când apărarea locală e slăbită. Un os prost oxigenat e un mediu propice pentru bacteriile anaerobe, exact cele mai agresive în contextul oro-maxilo-facial. Antibioticele ajută, dar nu rezolvă cauza de bază: țesut hipoxic care nu se poate apăra singur.

Numitorul comun al tuturor acestor complicații este hipoxia tisulară, adică un nivel insuficient de oxigen la nivelul țesuturilor afectate. Pentru a evita aceasta problemă, sau penttru a te recupera după o astfel de traumă, este indicată o procedură numită terapie hiperbară, care suplimentează aportul de oxigen în sânge.

Cum te poate ajuta oxigenul hiperbaric

Oxigenul hiperbaric funcționează pe un principiu simplu, dar cu efecte profunde: pacientul respiră oxigen pur 100% într-o cameră în care presiunea atmosferică este crescută, de regulă la 2–3 atmosfere. În aceste condiții, oxigenul se dizolvă direct în plasmă (nu doar în hemoglobină), ajungând în cantități mult mai mari în țesuturi, inclusiv în zonele cu circulație deficitară sau vasculatură distrusă.

Iar efectele în context oro-maxilo-facial sunt bine documentate în literatura medicală.

Primul mare beneficiu este stimularea angiogenezei, adică formarea de vase de sânge noi. Hipoxia tisulară, paradoxal, este un semnal pentru organism să construiască noi capilare. Dar pentru ca acest proces să aibă loc, e nevoie de un ciclu repetat de hipoxie hiperoxigenare, exact cum oferă ședințele de oxigen hiperbaric. Practic, terapia antrenează țesutul să-și construiască propria rețea vasculară nouă, rezolvând problema de la rădăcină.

Al doilea beneficiu major este oxigenarea directă a țesutului osos. Osteoblastele, celulele responsabile de formarea osului nou, sunt extrem de dependente de oxigen pentru activitatea lor metabolică. Într-un mediu hipoxic, ele pur și simplu nu funcționează eficient. Aducând oxigen în concentrații mult mai mari, tratamentul cu oxigen hiperbaric reactivează aceste celule și susține procesul de osteogeneză, adică formarea de os nou.

Al treilea efect important este reducerea inflamației și controlul infecțios. Oxigenul la presiune crescută are proprietăți bactericide directe față de microorganismele anaerobe, exact cele implicate în infecțiile oro-maxilo-faciale severe. În plus, modulează răspunsul imun local, reducând inflamația cronică care împiedică vindecarea.

Nu în ultimul rând, beneficiile oxigenului hiperbaric includ și accelerarea vindecării plăgilor moi postoperatorii, adică mucoasa gingivală se reface mai rapid, sutura se menține, iar riscul de deschidere a plăgii scade semnificativ.

Oxigenoterapia hiperbară ca terapie adjuvantă în stomatologia modernă

Protocoalele internaționale actuale, inclusiv cele ale Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS), includ terapia hiperbară ca terapie adjuvantă recomandată în prevenția și tratamentul osteoradionecrozei mandibulare. Practic, pacienților care urmează să facă extracții dentare după radioterapie li se recomandă un protocol de ședințe înainte și după intervenție, pentru a pregăti osul și a susține vindecarea ulterioară.

Similar, în cazul osteonecrozei induse de bifosfonați, există centre medicale care integrează terapia cu oxigen pur în protocoalele de tratament, cu rezultate promitatoare în faza incipientă a bolii.

Terapia nu înlocuiește intervenția chirurgicală sau tratamentul medicamentos, dar le potențează. Și asta face diferența în cazurile dificile, cele în care vindecarea clasică nu reușește singură.

Un centru modern de medicină hiperbară îți poate oferi, pe lângă ședințele de oxigenoterapie hiperbară în camere multiloc certificate medical, și consultații de specialitate cu medici care evaluează dacă ești candidatul potrivit pentru acest tip de terapie. Unele centre dispun și de echipamente de recuperare complementare, precum terapie cu unde de șoc, fotobiomodulare sau magnetoterapie, care pot fi asociate în protocoale personalizate de vindecare, în funcție de nevoile fiecărui pacient.

Când merită să iei în calcul această opțiune

Dacă ești diabetic și urmează să faci o extracție sau un implant, sau dacă ai primit radioterapie în zona capului și gâtului, dacă iei bifosfonați sau dacă ai deja un implant care îți creează probleme, merită să discuți cu un medic specializat în medicină hiperbară înainte sau imediat după intervenția dentară. Nu ca să înlocuiești ce face medicul dentist, ci ca să-i dai corpului tău un sprijin în plus, acolo unde circulația și oxigenarea singure nu mai ajung.

Vindecarea nu e mereu liniară. Dar cu instrumentele potrivite, poate fi accelerată semnificativ.