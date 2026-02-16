Revizia instalației de gaze naturale: ce este obligatoriu, ce este recomandat și cum îți protejezi locuința

Revizia instalației de gaze naturale este o responsabilitate care nu trebuie amânată. FOTO: eon.ro

Buna funcționare a instalației de gaze naturale nu trebuie neglijată. Zilnic folosim gazele naturale, de la gătit până la încălzirea locuinței și producerea apei calde. De aceea, revizia instalației de gaze naturale este mai mult decât o formalitate. Aceasta reprezintă o măsură necesară pentru a preveni incidente neplăcute, dar și pentru a respecta legislația în vigoare.

Iată ce spune legea despre revizia instalației de gaze naturale, ce recomandări sunt utile și ce poți face pentru a-ți proteja locuința.

Ce este obligatoriu prin lege

Conform legislației (Ordinul ANRE nr.179/2015), este obligatoriu să faci verificarea instalației de gaze naturale o dată la doi ani și revizia o dată la 10 ani. Revizia trebuie realizată exclusiv de o firmă autorizată ANRE și are rolul de a verifica etanșeitatea instalației, starea conductelor, funcționarea robinetelor și siguranța generală a sistemului.

Mai mult decât atât, revizia tehnică periodică este necesară și în alte situații: dacă instalația a fost modificată sau dacă nu a fost utilizată o perioadă mai mare de 6 luni. Nerespectarea legislației în vigoare poate duce la sistarea furnizării gazelor naturale.

Ce este recomandat, dar nu obligatoriu

În afară de revizia obligatorie prin lege, există o serie de recomandări utile:

· Verifică anual centrala termică – o centrală bine întreținută funcționează mai eficient, consumă mai puțin și are o durată de viață mai mare;

· Montează detectoare de gaz și monoxid de carbon – aceste dispozitive pot semnala din timp scurgerile de gaze. De asemenea, este indicat să aerisești periodic încăperile și să menții grilele de ventilație libere.

· Modernizează sistemul de încălzire – eficiența scăzută a sistemului de încălzire poate fi cauzată de o centrală veche. Pentru cei care doresc să își modernizeze sistemul de încălzire, există opțiuni avantajoase precum centrale termice în rate , care permit înlocuirea echipamentelor vechi fără un efort financiar major imediat.

Sfaturi pentru a-ți proteja locuința

Pentru a-ți proteja locuința, trebuie să alegi echipamente conforme și să apelezi la specialiști autorizați pentru montaj și mentenanță.

Dacă stai la casă, poți lua în considerare și opțiunea de a deveni prosumator. Deși sistemele de producere a energiei electrice nu înlocuiesc complet utilizarea gazelor naturale, acestea pot reduce consumul general de energie și pot contribui la un stil de viață mai sustenabil. Energia produsă este compensată conform prevederilor legale privind prețul pentru prosumator .

În concluzie, revizia instalației de gaze naturale este o responsabilitate care nu trebuie amânată. Respectarea obligațiilor legale și integrarea inteligentă a mai multor soluții eficiente, împreună cu o centrală termică modernă și o instalație de gaze naturale sigură, aduc beneficii atât din punct de vedere financiar, cât și al confortului pe termen lung.