Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital

Schimbarea reflectă, totodată, extinderea ariei de activitate. foto: Superbet Group

Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță transformarea în Super Technologies. Noua identitate, care va fi cunoscută, în mod simplu, drept Super, reflectă evoluția organizației, viziunea extinsă pentru creștere accelerată și angajamentul de a construi soluții tehnologice inovatoare pentru o industrie globală a divertismentului digital aflată în constantă schimbare.

Schimbarea reflectă, totodată, extinderea ariei de activitate, plasând compania într-o poziție de piață foarte favorabilă pentru următoarea etapă de creștere. Fondată cu obiectivul inițial de a dezvolta și opera aplicații de betting și gaming, Super a evoluat într-o organizație diversificată, activă în sfera de tehnologie și dezvoltare de produse digitale.

Hans-Holger Albrecht, Președintele Consiliului de Administrație, Super:

„Super reprezintă un pas firesc în evoluția noastră, de la un operator global de top în materie de pariuri sportive și gaming la o companie care construiește tehnologia ce va defini viitorul divertismentului.

Prin această strategie, vom construi o platformă globală de play technology, care va modela noile ecosisteme de divertisment digital și care va pune întotdeauna nevoile clienților pe primul loc.”

Sacha Dragic, Fondator și CEO, Super:

„Pe măsură ce continuăm să ne dezvoltăm și să intrăm în noi zone de activitate, brandul nostru trebuie să reflecte atât realizările de până în prezent, cât și ambiția noastră de a construi viitorul.

Ecosistemul dezvoltat de Super va fi mai mult decât o platformă tehnologică și va reprezenta motorul nostru de creștere. Acesta va permite lansări mai rapide de noi branduri digitale și va construi o conexiune mai interactivă pentru comunitățile de fani ai sportului și pasionații de gaming din întreaga lume.”

Compania va continua să opereze brandurile sale comerciale din teritoriile existente, cu piețe B2C de succes în Brazilia, România, Polonia, Belgia și Serbia, urmărind, în același timp, noi oportunități de extindere globală. Clienții, partenerii și colaboratorii afiliați vor continua să interacționeze cu aceleași produse digitale pe care le apreciază și în care au încredere.

Albert Simsensohn, Deputy CEO, Super:

„Misiunea noastră este să construim tehnologia pe care se va baza următoarea generație de ecosisteme de divertisment.

Super va crea o platformă unică, concepută pentru a genera o interacțiune autentică între pasionații de sport și gaming. De la produse digitale la crearea de conținut original, ambiția noastră este să putem oferi soluții complete pentru experiențele de divertisment ale viitorului.”

Prin această repoziționare strategică, Super reunește expertiza solidă în pariuri sportive și gaming cu o perspectivă ambițioasă pentru viitorul divertismentului bazat pe tehnologie. Fiind condusă cu o viziune bazată pe inovație, responsabilitate și orientare către client, compania își propune să livreze un ecosistem digital de clasă mondială, să își consolideze pozițiile de lider în piețele în care activează și să își extindă, în mod susținut, comunitatea internațională de clienți și parteneri.

Pentru mai multe informații despre noua direcție strategică a companiei, vizitați: super.xyz.