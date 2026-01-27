tbi bank încheie un parteneriat cu UTB Shop, cel mai mare magazin online din România pentru agricultură, fermă, casă și grădină

Suma maximă finanțată poate ajunge până la 60.000 de lei. foto:branziba.com

Nevoia românilor de a avea acces rapid și avantajos la echipamente pentru agricultură, fermă, casă și grădină a crescut semnificativ în ultimii ani, pe fondul majorării costurilor și al presiunilor economice din mediul rural și nu numai. Pentru ca aceste achiziții să nu mai reprezinte un obstacol din punct de vedere financiar, tbi bank, una dintre cele mai importante bănci de tip challenger din Europa de Sud-Est, a încheiat un parteneriat cu UTB Shop, cel mai mare magazin online din România specializat în produse pentru agricultură, fermă, casă și grădină.

Prin această colaborare, clienții UTB Shop pot achiziționa produse prin soluția Buy Now, Pay Later (BNPL) oferită de tbi bank, fie în 4 rate fără dobândă, fie în 6–60 de rate fixe, cu dobândă avantajoasă. Astfel, fermierii, gospodarii și micii antreprenori pot avea acces mai ușor la echipamente, utilaje și produse esențiale, fără a-și afecta bugetul curent.

Suma maximă finanțată poate ajunge până la 60.000 de lei, iar soluția de plată este disponibilă direct în platforma online UTB Shop, într-un proces 100% digital, rapid și simplu. Parteneriatul acoperă întreg portofoliul UTB Shop, de la echipamente agricole și produse pentru fermă, până la articole pentru casă și grădină, piese originale pentru tractoarele UTB și produse pentru vulcanizare.

„În contextul actual, accesul la echipamente și produse de calitate pentru agricultură și gospodărie este esențial, dar costurile pot reprezenta o barieră reală. Prin parteneriatul cu UTB Shop, venim în sprijinul fermierilor și al gospodăriilor din România cu soluții de plată flexibile, care le permit să investească inteligent, fără presiune financiară. Ne dorim să susținem dezvoltarea mediului rural și a micilor afaceri prin acces simplu la finanțare”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

UTB Shop este activ pe piață din 2018 și a devenit rapid cel mai mare magazin online din România dedicat agriculturii, fermei, casei și grădinii. Până în decembrie 2025, peste 440.000 de clienți unici au plasat 1,3 milioane de comenzi, confirmând evoluția accelerată și stabilă a companiei. Majoritatea produselor comercializate sunt branduri proprii, dezvoltate și controlate direct de UTB Shop, toate disponibile în stoc real în depozitele proprii din Arad, ceea ce permite livrare rapidă, prețuri competitive și control total asupra calității.

Portofoliul UTB Shop include peste 26.000 de articole și deservește atât persoane fizice, cât și fermieri, gospodării, service-uri, magazine și o rețea de peste 1.000 de parteneri revânzători. Platforma expediază, în medie, aproximativ 2.000 de comenzi zilnic și oferă o experiență de cumpărare optimizată, cu navigare intuitivă, suport telefonic prompt și multiple metode de plată.

„Ne dorim să fim un partener real pentru fermierii și gospodarii din România, nu doar prin prețuri competitive și stocuri reale, ci și prin soluții care să le ușureze deciziile de achiziție. Parteneriatul cu tbi bank ne permite să oferim clienților noștri flexibilitate financiară și acces mai rapid la produsele de care au nevoie, indiferent de sezon sau de dimensiunea investiției”, declară Popescu Florin , Director General.

Finanțarea de tip BNPL oferă o modalitate accesibilă și convenabilă de a distribui costul unei achiziții în rate fixe, facilitând accesul la produse pentru un număr mai mare de cumpărători. Acest sistem permite clienților să achiziționeze mai multe produse sau să opteze pentru articole de valoare mai mare, în timp ce comercianții își pot adapta mai bine oferta la cerințele consumatorilor.

tbi bank este o bancă challenger din Europa de Sud-Est și lider regional în domeniul soluțiilor de plată alternative, îmbinând serviciile de finanțare și cele de shopping pentru a răspunde nevoilor actuale și tendințelor viitoare de consum ale clienților. Activă în Bulgaria, România, Grecia si Germania, tbi bank susține comercianții să-și crească vânzările și consumatorii să acceseze servicii financiare inovatoare, într-o experiență digitală simplă și rapidă. Prin diverse canale digitale și parteneriate de încredere cu peste 26.000 de comercianți, tbi bank are o bază de peste 2 milioane de clienți și a acordat peste 1 milion de credite, marcând o creștere semnificativă față de anul precedent.

În România, peste 200.000 de utilizatori folosesc în mod constant aplicația de cumpărături creată de tbi bank pentru a oferi un acces rapid și avantajos la cele mai bune oferte, în 4 rate fără dobândă sau până la 60 de rate fixe.