TEZAUR deschide o nouă agenție în Colosseum Mall pe 13 ianuarie și lansează oferte speciale de inaugurare

Deschiderea agenției din Colosseum Mall se înscrie în strategia TEZAUR de a se consolida în zone urbane. foto: tezaur

TEZAUR accelerează extinderea în București și deschide o nouă agenție în Colosseum Mall, una dintre cele mai dinamice zone comerciale din nord-vestul Capitalei. Inaugurarea din 13 decembrie reconfirmă statutul companiei de prim jucător în serviciile financiare non-bancare și în segmentul de vânzare a aurului și bijuteriilor, într-un moment în care interesul pentru metalul prețios se află pe un trend ascendent.

Investiția răspunde unei cereri tot mai mari pentru servicii financiare rapide, flexibile și sigure, dar și interesului crescut pentru aur ca instrument de protecție a valorii, într-un climat economic marcat de volatilitate și presiune inflaționistă.

Deschiderea agenției din Colosseum Mall se înscrie în strategia TEZAUR de a se consolida în zone urbane cu potențial comercial ridicat. Nord-vestul Bucureștiului a trecut în ultimii ani printr-un proces accelerat de dezvoltare rezidențială și comercială, transformând Colosseum Mall într-un hub relevant pentru retail, servicii și divertisment.

Prin această inaugurare, TEZAUR își întărește rețeaua de proximitate și se adresează unui public tot mai variat: de la clienți care caută soluții rapide de lichiditate, până la consumatori interesați de achiziții de bijuterii și aur ca formă de protecție a capitalului personal.

Oferte de inaugurare cu impact direct în consum

● până la 60% reducere la bijuterii din aur, aplicată unei selecții de produse, pe o durată de o lună;

● 0% comision la amanet aur, pentru prima lună de contract, în limita sumei de 2.000 lei;

● schimb valutar cu curs negociabil, menținut pe întreaga perioadă a campaniei.

Ofertele sunt create atât pentru a încuraja cumpărarea de bijuterii, cât și pentru a sprijini accesarea serviciilor financiare, într-o perioadă în care oamenii sunt tot mai atenți la cheltuieli și caută soluții rapide pentru a obține capital.

„Zona Colosseum este una dintre cele mai active zone comerciale ale Capitalei, iar această deschidere se aliniază perfect cu direcția noastră de dezvoltare. Investim constant în deschiderea și modernizarea locațiilor cu potențial ridicat, unde există o cerere reală pentru servicii financiare de proximitate. Estimăm că agenția din Colosseum Mall va atinge rapid indicatori de performanță similari cu alte locații strategice din rețeaua TEZAUR”, a declarat Raluca Moroianu, Director de Marketing.

Aurul – instrument de protecție financiară tot mai utilizat

Potrivit analizelor interne, interesul pentru tranzacțiile cu aur, serviciile de amanet și schimbul valutar rămâne ridicat în București, pe fondul nevoii de lichiditate imediată și al dorinței de protejare a economiilor. Într-un context economic marcat de presiuni asupra puterii de cumpărare, aurul și produsele din aur sunt percepute tot mai des ca o alternativă de investiție personală.

Servicii integrate, într-un format de proximitate

Noua agenție TEZAUR din Colosseum Mall pune la dispoziția clienților toate serviciile companiei într-un spațiu modern, orientat spre confort și eficiență:

● bijuterii din aur, într-o selecție variată, actualizată constant;

● servicii de amanet și cumpărare aur, cu evaluare rapidă și transparentă;

● schimb valutar cu rată negociabilă;

● consultanță dedicată pentru tranzacții, evaluări și optimizare financiară.

Agenția funcționează zilnic, de luni până duminică, între 10:00 și 22:00, oferind acces facil la servicii financiare flexibile și transparente, adaptate nevoilor publicului din zonă.

Direcții de dezvoltare pentru 2025

Cu o rețea solidă în București, TEZAUR își continuă în 2025 strategia de dezvoltare în zone-cheie, completată de investiții constante în extinderea și modernizarea locațiilor, precum și în soluții menite să îmbunătățească experiența clienților TEZAUR.

Despre TEZAUR

Cu o rețea de peste 50 de agenții în București și cea mai avansată platformă digitală din sector, TEZAUR își consolidează constant poziția dominantă pe piața serviciilor de amanet din România, prin inovație continuă, digitalizare completă și cele mai avantajoase condiții pentru clienți. TEZAUR rămâne în avangarda dezvoltării în domeniul serviciilor financiare non-bancare, stabilind standarde pentru întreaga industrie.

Pentru informații suplimentare: www.tezaur.com