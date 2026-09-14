Tot mai mulți români construiesc aplicații fără să scrie o linie de cod

Sursa foto: digitalinbound.ro

Ceva se întâmplă în România, și nu e doar un zvon sau o modă trecătoare. În urmă cu câțiva ani, dacă voiai să lansezi o aplicație, un site cu comenzi online sau un CRM pentru afacerea ta, aproape mereu aveai nevoie de un programator — sau chiar o echipă de programatori. Dar acum, totul s-a schimbat radical. Inteligența artificială a ajuns într-un punct în care poate scrie, testa și lansa cod funcțional, pornind de la o propoziție simplă scrisă în limba română sau engleză.

Fenomenul se numește „AI vibe coding” și a explodat în ultimii doi ani. Nu vorbim despre niște asistenți care completează automat câteva linii de cod sau de vechiul autocomplete din editoare. Vorbim despre agenți AI care înțeleg cerințele tale, se ocupă de structura aplicației, conectează baze de date, creează interfața și, în multe cazuri, o și publică direct online, fără să fie nevoie de intervenție umană în cod.

De ce a apărut această mișcare chiar acum? În mare parte, explicația e simplă: modelele de limbaj au devenit atât de avansate încât pot „gândi” în pași logici, nu doar să genereze text. Practic, un AI modern poate planifica un proiect software exact cum ar face-o un programator mai începător: analizează cerința, decide ce tabele de baze de date sunt necesare, scrie componentele pentru interfață și verifică dacă totul funcționează împreună.

Pentru fondatorii de startup-uri, antreprenorii mici sau chiar oameni cu o idee de afacere, această schimbare e uriașă. Bariera de intrare în lumea produselor digitale, care până acum ținea de costuri și timp, s-a redus considerabil. Tot mai multe rapoarte din industrie arată o creștere rapidă a celor care preferă să testeze idei de business folosind un instrument AI înainte de a investi în echipe mari de dezvoltare.

Dar, cum funcționează de fapt un „ agent AI de programare ”? Diferența majoră față de platformele de tip „no-code” (cum sunt constructorii de site-uri drag-and-drop) e că aceste unelte scriu cod real, care poate fi folosit oriunde. Nu rămâi blocat într-un ecosistem închis.

Procesul e destul de simplu:

• Îi spui ce vrei, folosind limbaj natural, ca și cum i-ai explica unui coleg;

• Agentul AI planifică întreaga structură a aplicației — baze de date, autentificare, interfață, integrări cu alte servicii;

• Codul este generat și testat automat, iar rezultatul poate fi vizualizat în timp real;

• Poți cere modificări directe în conversație: „adaugă modul întunecat”, „simplifică dashboard-ul”, „rezolvă eroarea de checkout” — și agentul face ajustările fără să fie nevoie să înțelegi codul în detaliu;

• La final, aplicația poate fi urcată online, conectată la servicii reale de hosting și baze de date, nu doar testată.

Un aspect uimitor pentru specialiști e că aceste unelte pot lucra și cu proiecte deja existente. Poți importa cod sau repo-uri din GitHub și agentul continuă munca pe baza a ceea ce există, fără să fie nevoie să începi totul de la zero.

Pe piață au apărut tot felul de platforme care promit că „scrii o propoziție, primești o aplicație”. Dar diferența vine atunci când cerințele sunt mai complexe, precum baze de date relaționale, plăți online sau logică specifică unui domeniu. Mulți spun că, deși multe platforme arată frumos, se blochează când vine vorba de partea mai tehnică a lucrurilor.

Un agent AI pentru dezvoltare software disponibil ca aplicație pe Mac și Windows. Îl face diferit de simplele chatbot-uri de cod e integrarea directă cu servicii reale, cum ar fi baze de date, platforme de hosting și sisteme automate de publicare. Rezultatul nu e doar un prototip, ci o aplicație complet funcțională, pe care o poți folosi independent.

Un alt avantaj e posibilitatea de a alege tipul de agent în funcție de dificultate. Task-uri simple, precum o schimbare rapidă de text sau o ajustare vizuală, nu necesită aceeași putere de procesare ca și construirea unei aplicații complexe. Se pare că, până în 2026, această segmentare va fi standard în industrie.

Ce înseamnă toate acestea pentru piața muncii din România? Mulți se întreabă temător dacă AI-ul va înlocui programatorii. În realitate, răspunsul e mai nuanțat: aceste unelte scad semnificativ timpul pentru a crea o versiune de bază, numită în industrie MVP (Minimum Viable Product), dar nu înlocuiesc complet expertiza tehnică pentru proiecte mai complexe.

În schimb, se schimbă ce căutăm pe piața muncii. Tot mai multe companii mici și antreprenori caută oameni care știu să „orchestraze” astfel de unelte AI, mai degrabă decât programatori care să scrie fiecare linie. Pentru studenți, freelanceri sau oricine vrea să intre rapid în domeniu, există o oportunitate reală de a prinde trenul și de a se afirma.

Desigur, nu trebuie să ignorăm limitările. Entuziasmul trebuie temperat pentru că, pe măsură ce proiectele devin mai complexe, costurile pot crește rapid, mai ales dacă folosești platforme pe sistem de credite lunare. Și, sigur, securitatea datelor rămâne pe umeri ai utilizatorului — o aplicație gen automatically generated trebuie verificată în cazul datelor sensibile.

De asemenea, nu toate proiectele mari pot fi complet automate. Unele logică business foarte specifică cere în continuare intervenție omenească și cunoștințe tehnice reale. La fel, învățarea nu e chiar floare la ureche, dar chiar dacă e mai ușoară decât programarea tradițională, trebuie tot să formulezi cereri clare pentru rezultate bune.

Alegerea platformei potrivite depinde, până la urmă, de ce vrei să construiești. Pentru site-uri de prezentare simple, aproape orice unealtă e ok. Pentru aplicații complexe, adică cele cu baze de date, loginuri și funcții de business, e mai important să verifici dacă platforma poate integra servicii reale, nu doar să arate bine.

În final, ceea ce e clar e că modul de a construi aplicațiile se schimbă radical și această schimbare e ireversibilă. Pentru antreprenorii români, e o șansă uriașă: pot testa idei, crea produse digitale și le pot lansa mult mai rapid decât până acum. Rămâne să vedem, pe termen lung, cum se adaptează piața muncii din domeniu, mai ales într-o lume unde liniile de cod se scriu tot mai mult în conversații naturale, și mai puțin literă cu literă.