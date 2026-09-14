Preţurile energiei electrice au explodat pe piaţa spot în toată Europa. România are cele mai mari preţuri din regiune

În România, prețul mediu pentru energia electrică livrată azi este de 238 de euro/MWh, cu 43% sub nivelul înregistrat în Germania. Sursa foto: Getty Images

Prețul energiei electrice a explodat luni pe piețele spot (n.r.: piaţa cu livrare rapidă) din cea mai mare parte a Europei, cu creșteri de până la 70% într-o singură zi. În România, prețul ajunge în această seară la aproape 3.500 de lei/MWh, relatează e-nergia.ro.

Piața europeană de energie electrică traversează o zi cu prețuri neobișnuit de ridicate. În tranzacțiile realizate de ieri pentru livrarea de astăzi, cele mai multe piețe pentru ziua următoare din Europa au înregistrat creșteri importante ale prețurilor medii.

În Germania, cel mai mare consumator de energie electrică de pe continent, media pentru ziua de astăzi a ajuns la 257 de euro/MWh. Valoarea este cu 73% peste cea din ziua precedentă, o diferență semnificativă, care nu poate fi pusă exclusiv pe seama efectului de bază. Ziua de ieri a fost duminică, când atât consumul, cât și prețurile sunt, în mod tradițional, mai scăzute.

Conform sursei citate, prețurile sunt în jurul valorii de 250 de euro/MWh cam în toată Europa Centrală. În Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, acestea depășesc ușor acest nivel, în timp ce în Austria și Slovenia se situează puțin sub pragul de 250 de euro/MWh.

Prețuri mari la energia electrică sunt și în zone tradițonal mai ieftine, cum ar fi sudul Scandinaviei, 197, respectiv un nivel absolut uriaș, de 270 de euro sudul Norvegiei și Suediei.

În plus, în Franța, cel mai mare producător de energie de pe continent, grație flotei sale nucleare, prețul a sărit și el de pragul de 200 de euro.În Peninsula Iberică, unde prețurile sunt în mod tradițional mai scăzute, acestea se apropie la rândul lor de pragul de 200 de euro/MWh.

La noi în ţară, prețul mediu pentru energia electrică livrată astăzi este de 238 de euro/MWh, cu 43% sub nivelul înregistrat în Germania. În Bulgaria, prețul este și mai redus, ajungând la 193 de euro/MWh, iar în Grecia coboară până la 187 de euro/MWh. Diferențele de preț indică faptul că, în zona noastră, fluxurile din piața europeană cuplată sunt orientate dinspre sud către centrul continentului.

Cel mai mare preț este în România azi de 656 de euro/MWh, adică 3.449 de lei/MW, urmând să fie atins în seara aceasta, în intervalul 20:45 - 21:00, ora locală a României. În acel interval, România importă energie din Bulgaria, prin PZU, la o putere de peste 2.100 MW, în timp ce exporturile către Ungaria ajung la aproape 1.600 MW. Datele indică un flux de energie dinspre sud către centrul Europei. În același timp, în Germania, prețul energiei atinge un nivel extrem de ridicat, de 740 de euro/MWh.

Deocamdată, cauzele acestei evoluții nu sunt pe deplin clare. Informațiile disponibile indică însă existența unei probleme în Germania, unde necesarul de importuri de energie este în această perioadă foarte ridicat.

Piața Zilei Următoare (PZU) este cuplată la nivelul Uniunii Europene și funcționează pe baza unui algoritm, Euphemia, care calculează simultan prețurile energiei și fluxurile transfrontaliere în Europa.

Ofertele participanților sunt procesate de algoritmul pieței, care urmărește optimizarea beneficiului total și ține cont inclusiv de capacitățile de interconectare dintre state. În acest mecanism, energia este direcționată din piețele cu prețuri mai scăzute către cele în care prețurile sunt mai ridicate.