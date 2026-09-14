Cum alegi masa de machiaj potrivită pentru dormitor: oglindă, iluminare și spațiu de depozitare

5 minute de citit Publicat la 10:57 14 Sep 2026 Modificat la 11:02 14 Sep 2026

Sursa foto: selgot.ro

O masă de machiaj bine aleasă poate transforma un colț obișnuit al dormitorului într-un spațiu practic și elegant. Dimensiunea, oglinda, iluminarea și compartimentarea sunt doar câteva dintre detaliile care merită analizate înainte de cumpărare. Iată ce trebuie să urmărești pentru a alege modelul potrivit nevoilor și spațiului disponibil.

Dimensiunea trebuie adaptată spațiului disponibil

Primul lucru de luat în calcul este locul în care va fi amplasată masa. Un model spectaculos poate arăta foarte bine în fotografii, dar dacă ocupă prea mult spațiu într-un dormitor mic, utilizarea lui de zi cu zi poate deveni incomodă.

Înainte de alegerea unui model este recomandată măsurarea zonei disponibile atât pe lățime, cât și pe adâncime. Trebuie păstrat suficient spațiu și pentru scaun sau taburet, astfel încât acesta să poată fi tras și utilizat fără dificultate.

Pentru camerele mai mici sunt potrivite modelele compacte, cu sertare integrate și o oglindă care nu depășește foarte mult lățimea blatului. Într-un dormitor generos sau într-un dressing separat poate fi aleasă o variantă mai mare, cu mai multe sertare și o oglindă amplă.

Oglinda este unul dintre cele mai importante elemente

Pentru majoritatea persoanelor, oglinda este elementul care diferențiază o masă obișnuită de mobilier de o adevărată zonă dedicată pregătirii zilnice.

Modelele pot avea o singură oglindă centrală, oglinzi laterale sau sisteme formate din trei oglinzi. Alegerea depinde atât de preferințele estetice, cât și de modul în care masa va fi utilizată.

O oglindă mare este utilă pentru o vedere de ansamblu, în timp ce modelele cu elemente laterale permit observarea feței din mai multe unghiuri.

Poziționarea mesei contează și ea. Dacă este posibil, amplasarea în apropierea unei surse de lumină naturală poate face spațiul mult mai plăcut și mai practic în timpul zilei.

Când merită să alegi iluminare integrată

Tot mai multe modele moderne includ iluminare în jurul oglinzii. Pe lângă aspectul elegant, aceasta poate fi utilă mai ales dimineața devreme, seara sau în camerele în care lumina naturală este limitată.

O iluminare bine distribuită reduce umbrele și permite observarea mai clară a detaliilor. Pentru utilizarea zilnică este de preferat o lumină uniformă, care nu este poziționată doar deasupra oglinzii.

Unele modele permit reglarea intensității sau a temperaturii de culoare. Astfel, lumina poate fi adaptată în funcție de momentul zilei și de activitatea desfășurată.

Iluminarea integrată nu este însă obligatorie. O masă poziționată corect lângă o fereastră și completată cu o lampă potrivită poate fi la fel de funcțională.

Spațiul de depozitare poate face diferența în utilizarea zilnică

Unul dintre avantajele unei mese de machiaj este posibilitatea de a păstra într-un singur loc produsele cosmetice, accesoriile, parfumurile și obiectele utilizate frecvent.

Sertarele sunt utile mai ales pentru obiectele mici, care altfel ar rămâne pe blat și ar crea rapid senzația de dezordine. Modelele mai mari pot include combinații de sertare de diferite dimensiuni, rafturi sau compartimente laterale.

Înainte de cumpărare este bine să te gândești la ceea ce vei depozita efectiv. Dacă ai multe produse, două sertare mici pot deveni insuficiente. În schimb, pentru o utilizare ocazională, un model foarte voluminos poate ocupa inutil spațiu.

O organizare eficientă permite păstrarea blatului cât mai liber, iar masa va arăta mai ordonat chiar și atunci când este folosită zilnic.

Scaun sau taburet inclus?

Unele seturi sunt livrate împreună cu scaunul sau taburetul, în timp ce alte modele includ doar masa și oglinda.

Un set complet are avantajul că elementele sunt deja potrivite din punct de vedere al dimensiunilor și designului. În plus, nu mai trebuie căutat separat un scaun care să aibă înălțimea potrivită.

Dacă scaunul este cumpărat separat, trebuie verificată distanța dintre podea și partea inferioară a blatului. Este important ca poziția la masă să fie confortabilă și să existe suficient spațiu pentru picioare.

Pentru camerele mici, un taburet care poate fi introdus complet sub masă după utilizare poate economisi spațiu.

Stilul trebuie să se potrivească restului dormitorului

Masa de machiaj este o piesă de mobilier destul de vizibilă, motiv pentru care designul ei poate influența aspectul întregii camere.

Modelele albe sunt ușor de integrat în interioare luminoase și moderne. Variantele cu detalii aurii, mânere decorative sau oglinzi elaborate pot fi potrivite pentru amenajări elegante.

Pentru interioarele minimaliste sunt indicate liniile simple, suprafețele curate și modelele cu cât mai puține elemente decorative.

Există și mese inspirate de mobilierul clasic sau vintage, cu picioare profilate, oglinzi ovale și taburete tapițate. Acestea pot deveni o adevărată piesă centrală într-un dormitor amenajat în același stil.

Culoarea nu trebuie neapărat să fie identică cu cea a celorlalte piese de mobilier, dar este bine să existe o legătură între materiale, finisaje sau detaliile decorative.

Blatul trebuie să fie suficient de practic

Deși sertarele și oglinda atrag prima dată atenția, suprafața blatului contează foarte mult în utilizarea de zi cu zi.

Este util să existe suficient loc pentru produsele folosite frecvent, fără ca masa să devină aglomerată. Parfumurile, pensulele sau produsele cosmetice pot fi organizate în suporturi, tăvi decorative sau organizatoare.

Materialul trebuie să fie și ușor de întreținut. Într-o zonă dedicată machiajului există întotdeauna posibilitatea apariției unor pete de produse cosmetice, iar o suprafață care poate fi curățată rapid reprezintă un avantaj.

Unde este cel mai bine să amplasezi masa de machiaj

Poziționarea lângă o fereastră este una dintre variantele cele mai practice, deoarece oferă acces la lumină naturală.

Totuși, trebuie ținut cont și de circulația prin cameră. Sertarele trebuie să se poată deschide complet, iar scaunul să nu blocheze o zonă de trecere.

O altă variantă este amplasarea mesei într-un colț liber al dormitorului sau al dressingului. Astfel poate fi creată o zonă separată fără a modifica foarte mult restul amenajării.

În camerele mici, un model compact poate ocupa un spațiu care altfel ar rămâne nefolosit și poate oferi în același timp o suprafață suplimentară de depozitare.

Cum alegi modelul potrivit

Nu există o singură masă potrivită pentru toate dormitoarele. Alegerea depinde de spațiul disponibil, stilul camerei și numărul de obiecte care trebuie depozitate.

Înainte de cumpărare este util să verifici dimensiunile exacte, numărul sertarelor, tipul oglinzii și dacă modelul include sau nu scaunul. Pentru cei care folosesc frecvent zona de machiaj, iluminarea integrată poate fi un avantaj important.

În schimb, într-o cameră mică, dimensiunile compacte și posibilitatea de a ascunde taburetul sub blat pot conta mai mult decât o oglindă foarte mare.

O alegere făcută în funcție de modul real de utilizare va transforma masa de machiaj dintr-un simplu element decorativ într-un spațiu practic, organizat și plăcut de folosit în fiecare zi.