La 11 ani, Jayden King a devenit cel mai tânăr câştigător din istoria Concursului George Enescu. Violonistul a obţinut premiul I

Jayden King, Francesco Papa şi Eun Che Kim, la Concursul Internaţional George Enescu 2026. Sursa colaj foto: Facebook/George Enescu Festival

Violonistul american Jayden King, în vârstă de 11 ani, a câştigat Premiul I al Secţiunii Vioară a Concursului Internaţional "George Enescu" 2026, devenind cel mai tânăr câştigător din istoria competiţiei, potrivit Agerpres. Jayden King a povestit într-un interviu că a început să cânte la vioară de la trei ani. "Am auzit vioara și mi s-a părut că are foarte multe culori și emoții extraordinare pe care le pot exprima prin ea, iar asta m-a inspirat să încerc să cânt la acest instrument", a povestit muzicianul pentru Antena 3 CNN.

Premiul al II-lea i-a revenit lui Francesco Papa din Italia şi premiul al III-lea lui Eun Che Kim din Coreea de Sud, în urma finalei desfăşurate duminică la Ateneul Român. Jayden King a câştigat, de asemenea, Premiul Publicului şi Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, "Still Life with Fallen Stone", de Lembit Beecher, informează organizatorii într-un comunicat transmis, luni, Agerpres.

Cei trei finalişti au evoluat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonicii "George Enescu", sub bagheta dirijorului Harry Ogg, într-o seară care a încheiat parcursul Secţiunii Vioară din cadrul celei de-a XX-a ediţii a Concursului Internaţional George Enescu.

În finală, Eun Che Kim şi Francesco Papa au interpretat Concertul în re minor pentru vioară şi orchestră op. 47 de Jean Sibelius şi Jayden King, Concertul în re major pentru vioară şi orchestră op. 35 de Piotr Ilici Ceaikovski.

Rezultatele Secţiunii Vioară au fost stabilite de juriul internaţional prezidat de violonista Mihaela Martin, din care au făcut parte Liviu Prunaru, Vladimir Nemţanu, Bujor Prelipcean, Alissa Margulis, Kathleen Winkler, Ida Kavafian, Nemanja Radulovic şi Nora Potter.

În cadrul finalei au fost oferite şi o serie de premii speciale. Francesco Papa a primit Premiul "Ştefan şi Valentin Gheorghiu", în valoare de 3.000 de euro, pentru cea mai bună interpretare a unei Sonate de George Enescu.

Jayden King a primit Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, în valoare de 2.000 de euro, pentru interpretarea lucrării "Still Life with Fallen Stone", de Lembit Beecher, precum şi Premiul Publicului, în valoare de 1.000 de euro.

Premiul "Playing for Tomorrow" i-a revenit violonistei Mariam Abouzahra, din Germania.

Violonistul Iohan Coman a primit Premiul "Sherban Lupu", acordat concurentului român cel mai bine clasat în cadrul Secţiunii Vioară.

Pentru fiecare dintre cele trei secţiuni instrumentale ale Concursului Internaţional George Enescu - Violoncel, Vioară şi Pian - Premiul I este în valoare de 15.000 de euro, Premiul al II-lea de 10.000 de euro şi Premiul al III-lea de 5.000 de euro.

Artexim, organizatorul evenimentului, acordă premii constând în concerte şi recitaluri organizate la ediţiile din 2027 şi 2028 ale Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu, precum şi în stagiunile unor instituţii de spectacole şi concerte din România, în perioada 2026 - 2028.

La ediţia din 2026, Andreas Vierziger, curator şi strateg muzical, le oferă câştigătorilor şi laureaţilor secţiunilor instrumentale sesiuni de mentorat şi consultanţă personalizată, adaptate nevoilor şi obiectivelor lor profesionale.

Trofeul Concursului Internaţional George Enescu este realizat de artistul Mihai Băncilă.

Concursul Internaţional George Enescu 2026 continuă până pe 19 septembrie, la Bucureşti, cu etapele dedicate Secţiunii Pian. Ediţia din acest an se desfăşoară sub tema "În căutarea excelenţei / In Pursuit of Excellence" şi a înregistrat 819 înscrieri din 58 de ţări şi teritorii.