Cel mai tânăr concurent de la Concursul „George Enescu” are doar 11 ani. Cine e Jayden King, băiatul care cântă la vioară de la 3 ani

Desfășurat între 23 august și 19 septembrie 2026, Concursul Internaţional Internațional „George Enescu” va reuni la București tineri muzicieni din întreaga lume. Foto: captură Antena 3 CNN

Cel mai tânăr concurent al ediției din acest an a Concursului Internațional „George Enescu” are doar 11 ani. Jayden King a venit din Statele Unite la București pentru a participa la una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate muzicii clasice. A început să cânte la vioară la vârsta de doar trei ani, iar la șapte ani a fost admis la unul dintre cele mai prestigioase colegii de muzică din lume.

La doar 11 ani, Jayden King are deja în palmares premii obținute la competiții internaționale și apariții pe scene importante din Statele Unite. Povestea lui cu vioara a început însă mult mai devreme, când avea doar trei ani.

„Am auzit vioara și mi s-a părut că are foarte multe culori și emoții extraordinare pe care le pot exprima prin ea, iar asta m-a inspirat să încerc să cânt la acest instrument”, a povestit muzicianul pentru Antena 3 CNN.

Jayden este încântat de experiența de la Concursul „George Enescu” și de faptul că are șansa să asculte violonești mai experimentați ca el: „Cred că este o experiență extraordinară. Îmi place să îi ascult pe ceilalți violoniști foarte talentați, care sunt mult mai mari decât mine și au mai multă experiență”.

Din New Jersey, Jayden a venit la București pentru Concursul Internațional „George Enescu”, unde este cel mai tânăr concurent al ediției din 2026.

„Am auzit prima dată despre concurs pe rețelele sociale, unde oamenii spuneau că este o competiție foarte dificilă și solicitantă. Am vrut să vin din Statele Unite în România pentru a participa, pentru a vedea cum este și pentru a mă pune la încercare”, a povestit el.

Pentru o eventuală calificare în semifinală, s-a pregătit și pentru interpretarea unei lucrări de George Enescu.



„Cred că a fost destul de dificil să abordez această muzică, pentru că este foarte diferită de Mozart sau Bach. Are un stil aparte, un stil românesc. Am încercat să găsesc elemente care să mă apropie de cultura românească și cred că asta m-a ajutat foarte mult să mă exprim”, a explicat Jayden.

Pentru prima dată, Jayden King participă la Concursul Internațional „George Enescu”, competiție pentru care Antena 3 CNN este și în acest an partener media.

Pentru tânărul violonist american, prezența la București este o nouă etapă într-un parcurs muzical început la numai trei ani.