Studenții care nu au prins loc la căminele din Constanța se pot caza la hotel în Mamaia. Piscină și sală de fitness, printre facilități

1 minut de citit Publicat la 10:52 14 Sep 2026 Modificat la 10:52 14 Sep 2026

Chiriile s-au scumpit în orașele universitare / Sursa foto: Getty Images

Studenții care urmează cursurile universităților din Constanța au o alternativă la cazarea în căminele facultăților. Mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia au pregătit pachete speciale pentru aceștia, pe măsură ce se apropie începutul noului an universitar, potrivit Știrile ProTV.

În funcție de hotel și de tipul camerei, studenții pot beneficia și de mai multe facilități.

Unele pachete speciale includ și reduceri de 50% la restaurant, acces la piscină, servicii de masaj și sală de fitness. Prețurile pornesc de la aproximativ 2.000 de lei pe lună pentru un astfel de pachet.

Potrivit reprezentanților hotelieri, o cameră de tip single pornește de la 320 de euro pe lună.

„O cameră de tip twin, ceea ce înseamnă două paturi individuale, 200 de euro pe lună pentru fiecare persoană. Dacă dorește în regim single, ar fi prețul de 320 de euro pe lună”, a declarat Brenda Bădica, reprezentant al unui hotel.

Meniu la prețul de 55 de lei

În cazul unui hotel, studenții beneficiază de o reducere de 50% la accesul la sala de sport.

Un astfel de abonament costă 180 de lei pe lună pentru studenți, în timp ce accesul la piscină este de 100 de lei pentru o zi.

Totodată, și masa poate fi mai accesibilă. Unele pachete oferă un meniu de student la prețul de 55 de lei.

Hotelierii au venit cu aceste oferte în contextul în care locurile în căminele studențești s-au epuizat rapid, iar cererea pentru cazare rămâne ridicată.