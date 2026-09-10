Au scăzut tarifele la cazare pe litoral: Prețuri și cu 34% mai mici în septembrie. Cât costă o noapte în Olimp, Eforie sau Mamaia

Plajă și hoteluri din stațiunea Eforie Nord. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

S-au ieftinit cazările la mare. Turiştii care aleg litoralul românesc în septembrie plătesc în medie 82 de euro pe noapte, cu 21% mai puţin decât în august, în timp ce valoarea medie a unei rezervări, de aproximativ 227 de euro, este cu 31% mai redusă, arată o analiză întocmită de o agenţie de turism online.

„Septembrie rămâne una dintre cele mai bune alternative pentru românii care îşi doresc câteva zile la mare, dar caută tarife mai mici şi o atmosferă mai liniştită decât în vârful sezonului. Valoarea medie a unei rezervări este cu aproximativ 31% mai mică decât în august, iar tariful mediu pe noapte scade cu 21%.

Printre cei care aleg litoralul în această perioadă se numără familiile cu bebeluşi sau copii mici, care nu depind încă de calendarul şcolar, pensionarii, angajaţii din turism şi HoReCa care au lucrat în lunile de vârf, dar şi studenţii care nu au început încă anul universitar”, precizează reprezentanţii Travelminit, potrivit Agerpres.

În ce stațiuni de pe litoral sunt cele mai ieftine cazări în septembrie 2026 și cât costă

Valoarea medie a unei rezervări este de aproximativ 227 de euro, faţă de aproximativ 331 de euro în august. Tariful mediu ajunge la aproape 82 de euro pe noapte, costul mediu este de 35 de euro de persoană pe noapte, iar durata medie a sejurului este de 3 nopţi, arată analiza citată.

Bugetele diferă mult în funcţie de destinaţie şi de durata sejurului.

Astfel, în Tuzla, 2 Mai, Costineşti şi Constanţa, valoarea medie a întregii rezervări este cuprinsă între 127 şi 149 de euro. În staţiuni precum Eforie Nord, Năvodari, Mangalia şi Mamaia, media este de aproximativ 205-211 euro pe rezervare. La polul superior, media ajunge la 310 euro în Olimp, 324 de euro în Cap Aurora şi 363 de euro în Jupiter.

„Cele mai accesibile tarife medii pe noapte din septembrie se înregistrează în Tuzla şi Costineşti, cu aproximativ 56 de euro, urmate de 2 Mai, Constanţa şi Techirghiol, unde media este de 63-64 de euro pe noapte. Eforie Nord şi Mangalia rămân, de asemenea, opţiuni sub pragul de 70 de euro pe noapte”, se mai precizează în document.

Prețuri cu 34,5% mai mici la cazare în Mamaia

Saturn înregistrează cea mai mare scădere a tarifului mediu pe noapte, de 34,8%, de la 124 la 81 de euro. Urmează Năvodari, cu o reducere de 34,3%, Mamaia, cu 33,3%, şi Costineşti, cu 32,9%. În Venus şi Mangalia, tarifele medii scad cu 32,1%, iar în Neptun cu 31,7%.

„Septembrie este potrivită pentru turiştii care pot călători în afara vacanţei şcolare şi vor să controleze mai bine bugetul. Datele arată reduceri consistente în multe dintre staţiunile mari, inclusiv Mamaia, Năvodari, Costineşti, Mangalia şi Neptun. În acelaşi timp, cele mai multe rezervări sunt pentru sejururi scurte, ceea ce confirmă interesul pentru minivacanţe la mare”, transmit reprezentanţii agenţiei de turism online.

În septembrie, 74,2% dintre rezervări sunt pentru una până la trei nopţi, o pondere apropiată de cea din iunie. Sejururile de patru până la şapte nopţi reprezintă 25,3% din total, iar cele de cel puţin opt nopţi doar 0,5%.

Rezervările analizate acoperă atât staţiunile mari, cât şi destinaţiile mai mici de pe litoral: Mamaia, Năvodari, Eforie, Costineşti, Neptun şi Olimp, se mai arată în comunicat.