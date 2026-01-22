Tratarea familiilor de albine. De ce benzile cu eliberare lenta sunt superioare fumigatiei in primaverile reci

Multi apicultori sunt obisnuiti cu fumigatiile. foto: fermaapicola

Inceputul anului 2026 ne aduce, din nou, in fata unei primaveri capricioase. Schimbarile climatice din ultimii ani au transformat calendarul apicol clasic intr-o provocare continua. Se preconizeaza zile nefiresc de calde in februarie, urmate de ingheturi tarzii in martie si aprilie. In acest context instabil, vechile metode de tratament "dupa ureche" nu mai functioneaza, iar riscul de a pierde familiile de albine exact inainte de culesul de rapita si salcam este urias. Acest articol explica, pe intelesul tuturor, de ce tehnologia benzilor cu eliberare lenta (precum Apivar) a devenit standardul de aur pentru tratamentele de primavara si de ce fumigatia clasica da gres atunci cand vremea este rece.

Cuprins:

Marile probleme ale primaverii: Frigul si Ghemul

De ce fumigatia nu functioneaza bine pe timp rece?

Solutia tehnologica: Cum functioneaza benzile cu eliberare lenta

Regula celor 10 saptamani: Matematica simpla pentru un stup curat

Ghid practic: Cum aplicam corect tratamentul (Pas cu Pas)

Managementul rezistentei: Cum pastram tratamentele eficiente

Concluzii, surse de inspiratie si lucrari citate

Marile probleme ale primaverii: Frigul si Ghemul

Pentru a intelege de ce un tratament functioneaza sau nu, trebuie sa ne uitam la comportamentul albinei. Desi albina individuala nu isi poate regla temperatura corpului, familia de albine functioneaza ca un tot unitar care produce caldura.

In lunile martie-aprilie, noptile sunt reci, iar temperaturile pot scadea frecvent sub 10 grade C. Pentru a proteja puietul (care are nevoie de 35 grade C constant), albinele se strang intr-un ghem compact. Albinele de la exterior formeaza o "coaja" izolatoare, stand foarte lipite unele de altele pentru a nu lasa caldura sa iasa.

Aceasta "coaja" este impermeabila. Ea tine caldura inauntru, dar tine si substantele externe (cum ar fi fumul sau aerosolii) afara. Aici apare problema majora pentru apicultorul care vrea sa faca tratamentul albinelor cu amitraz folosind metode vechi in conditii de temperatura nepotrivite.

De ce fumigatia nu functioneaza bine pe timp rece?

Multi apicultori sunt obisnuiti cu fumigatiile (de tip Varachet sau benzi de hartie aprinse), care sunt extrem de eficiente toamna, cand temperaturile sunt inca placute si ghemul este afinat. Insa, primavara devreme, fumigatia are doua limitari majore:

1. Bariera Fizica: Daca afara este frig, albinele stau stranse in ghem. Fumul sau ceata produsa de aparat intra in stup, dar se lovește de "mantaua" ghemului. Albinele de la exterior se vor intoxica cu substanta activa (si parazitii de pe ele vor muri), dar fumul nu va patrunde in centrul ghemului. Acolo, in siguranta si la caldura, se afla matca, puietul si o mare parte din acarienii Varroa, care supravietuiesc neatins.

2. Efectul de scurta durata: Fumigatia are efect doar cateva ore (efect de soc). Ea omoara doar parazitii care se afla pe albine in acel moment. Dar primavara, matca a inceput deja ponta. Majoritatea acarienilor (pana la 80%) sunt ascunsi sub capaceala puietului, unde fumul nu ajunge niciodata. Cand acesti paraziti ies din celule dupa cateva zile, substanta activa din fumigatie s-a evaporat demult, iar ei sunt liberi sa reinfesteze colonia.

Nota: Fumigatia ramane o metoda valoroasa pentru tratamentele de toamna ("curatarea de toamna"), dar folosirea ei exclusiva in primaverile reci este adesea o risipa de bani si timp, oferind o falsa senzatie de siguranta.

Solutia tehnologica: Cum functioneaza benzile cu eliberare lenta

Produsul Apivar a fost gandit sa rezolve exact aceasta problema. Nu este doar o bucata de plastic inmuiata in substanta, ci o tehnologie farmaceutica de eliberare controlata.

Cum functioneaza "Bateria" de Amitraz?

Imaginati-va banda Apivar ca pe un burete inteligent. Substanta activa (amitrazul) este prinsa in structura plasticului.

1. Banda se introduce direct in mijlocul ghemului, intre ramele cu puiet.

2. Albinele merg pe suprafata benzii. Prin frecare, ele preiau o doza mica de substanta pe picioare si pe perisori.

3. Prin atingerea reciproca (socializare, hranire), albinele transmit substanta de la una la alta, pana cand tot ghemul este acoperit, inclusiv albinele din centru.

4. Pe masura ce substanta de la suprafata benzii se consuma, plasticul elibereaza noi molecule din interior spre exterior. Astfel, banda ramane activa si letala pentru paraziti saptamani la rand.

Acest sistem functioneaza indiferent de temperatura de afara, pentru ca benzile stau la caldura, in inima stupului, acolo unde activitatea albinelor este maxima.

Regula celor 10 saptamani: Matematica simpla pentru un stup curat

De ce producatorul si expertii recomanda mentinerea benzilor timp de pana la 10 saptamani in primavara? Răspunsul sta in biologia parazitului Varroa.

Acarianul Varroa se ascunde in celula de puiet timp de 12-14 zile. Cat timp este acolo, este invulnerabil.

● Daca tratam o singura zi (fumigatie), ratam toti acarienii din puiet.

● Daca tratam 10 saptamani cu benzi Apivar, acoperim 3 pana la 4 generatii de puiet.

Orice acarian care iese din celula va intalni o albina care are substanta activa pe ea si va muri inainte de a apuca sa intre in alta celula pentru a se inmulti. Practic, prin durata lunga de actiune, oprim complet ciclul reproductiv al parazitului, eliminand generatiile succesive.

Ghid practic: Cum aplicam corect tratamentul (Pas cu Pas)

Pentru eficienta maxima in 2026, urmati acesti pasi simpli, adaptati recomandarilor specialistilor:

Pasul 1: Momentul aplicarii.

Incepeti tratamentul primavara devreme (martie), imediat ce vremea va permite sa deschideti stupul.

● Sfat: Temperatura exterioara trebuie sa fie de minim 5-8 grade C pentru a putea deschide stupul rapid (cateva secunde) fara a raci puietul. Nu asteptati sa fie cald de tricou!

Pasul 2: Dozajul corect.

Folositi 2 benzi per corp de puiet (pentru un stup Dadant normal sau multietajat).

● Greseala frecventa: Nu folositi o singura banda pentru a face economie! O doza prea mica nu omoara toti parazitii si, mai rau, ii obisnuieste cu otrava (creeaza rezistenta).

Pasul 3: Plasarea si distantarea.

Introduceti benzile intre ramele cu puiet, acolo unde sunt cele mai multe albine. Lasati cel putin 2 rame distanta intre cele doua benzi, pentru a acoperi o zona cat mai mare din ghem.

Pasul 4: "Secretul" profesionistului - razuirea si repozitionarea.

Acesta este detaliul care face diferenta. Dupa 3-4 saptamani de la introducere:

● Verificati benzile. Albinele le pot acoperi cu ceara sau propolis, blocand eliberarea substantei. Razuiti usor benzile cu dalta pentru a le reactiva.

● Verificati pozitia ghemului. Primavara, cuibul se extinde sau se muta. Daca benzile au ramas la margine, mutati-le inapoi in centrul ghemului, langa puiet.

Pasul 5: Scoaterea.

Benzile se scot dupa maxim 10 saptamani sau obligatoriu cu 2 saptamani inainte de cules, pentru a pastra mierea 100% curata.

Managementul rezistentei: Cum pastram tratamentele eficiente

Un aspect crucial pentru viitorul stupinei tale este prevenirea rezistentei. Daca folosim amitraz (indiferent de produs) de 5-6 ori pe an, an de an, parazitii vor deveni imuni.

Recomandare: Folositi Apivar primavara pentru protectia de lunga durata a puietului.

Rotatie: Iarna sau toamna tarziu, in lipsa puietului, folositi o alta substanta activa (de exemplu, acid oxalic prin sublimare sau picurare) pentru a elimina parazitii ramasi.

Alternarea substantelor este cheia succesului pe termen lung.

Concluzii, surse de inspiratie si lucrari citate

In apicultura moderna, "ieftin" (o fumigatie rapida pe frig) se dovedeste adesea a fi cel mai scump tratament, deoarece duce la familii slabite sau pierdute. Benzile cu eliberare lenta ofera siguranta ca, indiferent cat de capricioasa este vremea de afara, in stup tratamentul isi face treaba zi si noapte, timp de 10 saptamani.

Pentru apicultorii care vor sa doarma linistiti si sa aiba stupi populati la culesul de salcam, trecerea la tratamente de contact de lunga durata in primavara este cea mai buna investitie.

