Un jucător Totogaming a câștigat Jackpotul Amusnet după doar 6 luni pe platformă

1 minut de citit Publicat la 12:56 21 Mai 2026 Modificat la 12:56 21 Mai 2026

S.R. (ID: 4****4), care joacă pe platforma Totogaming de doar șase luni, a câștigat Jackpotul Amusnet în timp ce juca unul dintre sloturile sale preferate: 20 Super Hot.

La fel ca mulți câștigători de jackpot, S.R. spune că experiența i s-a părut ireală la început. Chiar și la câteva ore după câștig, acesta spunea că încă se simțea „copleșit și extrem de fericit”.

„În momentul în care am văzut că am câștigat, fiind obișnuit să câștig mereu doar jackpotul de treflă din nou și din nou, am selectat fără stres și când am văzut inima neagră, am fost pur și simplu șocat. Mă gândeam doar dacă sunt bani reali,” spune S.R.

Primul apel telefonic după câștig a fost către un prieten apropiat, căruia i-a împărtășit vestea extraordinară. Din acel moment, entuziasmul câștigului era dublu.

„Mi-am imaginat de multe ori că o să câștig, dar a fost doar o speranță. Nu m-am gândit niciodată ce o să fac dacă o să câștig, dar, acum că am câștigat, poate o să merg undeva să mă relaxez,” a declarat S.R.

„Incredibil” este cuvântul pe care S.R. îl folosește pentru a descrie cel mai mare câștig din viața sa de până acum. În afară de sloturi, acesta își petrece timpul și în secțiunea Live Casino de pe Totogaming, în special la Blackjack.

În același timp, S.R. are și un mesaj important pentru jucători:

„Pentru ceilalți jucători, le recomand să joace responsabil. Știu că este dificil, dar trebuie să înțelegem că sunt jocuri de noroc și mereu trebuie să avem un plan și să jucăm de distracție,” concluzionează S.R.