VotBloc.ro, o soluție digitală pentru comunitățile care trebuie să ia decizii

O adunare generală online pentru asociația de proprietari elimină aceste obstacole

În multe comunități și organizații, luarea deciziilor comune este un proces dificil. Programul diferit al membrilor, lipsa timpului sau imposibilitatea de a participa fizic la ședințe duc frecvent la amânarea hotărârilor importante. Aceasta este o problemă extrem de importantă în România, unde multe asociații de proprietari se confruntă cu blocaje în procesul decizional.

Adunarea generală este esențială pentru funcționarea unei asociații de proprietari, însă în practică este greu de organizat. Mulți proprietari nu pot participa fizic, iar lipsa cvorumului blochează luarea deciziilor.

În acest context, VotBloc.ro vine ca o soluție digitală pentru a facilita luarea deciziilor și este, în prezent, singura platformă din România care permite organizarea unei adunări generale online pentru asociația de proprietari și a procesului de vot online într-un format dedicat comunităților.

Acolo unde există dubii, asociațiile de proprietari și membrii acestora se pot baza pe dispozițiile art. 22 și 49 din Legea 168/2018, care prevăd că Regulamentul Condominiumului poate fi modificat astfel încât să permită alte modalități de luare a hotărârilor, cum ar fi votul online, cu condiția ca acestea să fie stabilite de comun acord de către membrii comunității. Astfel, „întâlnirile în fața blocului” nu mai reprezintă singura modalitate disponibilă și nu este necesară prezența fizică în era digitalizării.

Adunarea generală online, o soluție practică

O adunare generală online pentru asociația de proprietari elimină aceste obstacole. Membrii pot participa de la distanță, fără deplasări și fără constrângeri de timp. VotBloc.ro oferă un cadru organizat și sigur pentru desfășurarea votului online, adaptat realităților actuale ale comunităților din România.

VotBloc.ro și votul online, simplu și sigur

Votul online prin VotBloc.ro este gândit să fie simplu și ușor de utilizat, fără cerințe tehnice complicate. Fiecare participant își poate exprima opțiunea folosind un dispozitiv conectat la internet, iar platforma asigură verificarea identității votanților, pentru a garanta corectitudinea procesului. În același timp, președintele asociației are acces complet la toate datele necesare pentru afișarea și centralizarea rezultatelor, oferind un control clar și transparent asupra votului.

Platforma gratuită și accesibilă

Un aspect relevant pentru comunități este costul implementării unor soluții digitale. VotBloc.ro este in prezent complet gratuit , ceea ce face ca organizarea unei adunări generale online și votul online să fie accesibile tuturor comunităților fără bariere financiare.

De ce votul online devine o alegere tot mai folosită

Votul online nu schimbă regulile unei asociații de proprietari, ci modul în care acestea sunt aplicate. În locul ședințelor dificil de organizat, votul poate avea loc într-un format flexibil, adaptat programului fiecărui membru.

Prin VotBloc.ro, adunarea generală online și votul online devin instrumente practice pentru luarea deciziilor, fără întârzieri și fără blocaje administrative. Comunitățile pot lua hotărârile necesare într-un cadru clar și organizat.

O soluție adaptată prezentului pentru asociațiile de proprietari

Digitalizarea proceselor interne este o direcție firească pentru tot mai multe comunități. VotBloc.ro se înscrie în această tendință, oferind o soluție dedicată pentru adunarea generală online a asociațiilor de proprietari și pentru votul online.

Fiind singura platformă din România care oferă acest tip de soluție și disponibilă gratuit de la lansare, VotBloc.ro se poziționează ca o opțiune relevantă pentru comunitățile care doresc să își simplifice procesul decizional și să elimine blocajele administrative.

votbloc.ro - Decizii luate, nu amânate.