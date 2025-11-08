Zona Lacul Morii, un exemplu de bune practici pe care Ciprian Ciucu îl propune pentru regenerarea urbană a Bucureștiului

1 minut de citit Publicat la 17:29 08 Noi 2025 Modificat la 17:30 08 Noi 2025

Lacul Morii. sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Modul în care a fost regenerată și modernizată zona Lacul Morii de Primăria Sectorului 6, condusă de primarul Ciprian Ciucu, poate reprezenta un model de bune practici de regenerare urbană a multor zone ale Bucureștiului.

Proiectul a început în 2021, cu lucrările de amenajare pe digul Lacul Morii, care au schimbat complet fața acestei zone a Sectorului 6.

S-a amenajat o porțiune de peste 2 kilometri de dig – cu pergole de lemn, jardiniere, stâlpi de iluminat, bănci pe malul lacului, coșuri de gunoi și camere de luat vederi.

Mai mult, bucureștenii care vin să alerge în jurul lacului au parte de o pistă de alergare la standarde internaționale, făcută din tartan de cauciuc. E cea mai lungă pistă de alergare profesionistă din România realizată pe domeniul public, ea beneficiind de certificarea forurilor atletice internaționale.

„Oamenii în Sectorul 6 nu prea aveau unde să se plimbe, să petreacă timp liber de calitate. Până acum se duceau în Herăstrău, în Centrul Vechi, dar au început din ce în ce mai mult să rămână și în sector”, a declarat Ciprian Ciucu, la momentul inaugurării acestei lucrări.

Amenajarea digului Lacul Morii a fost doar prima parte din efortul de modernizare a acestei zone, Primăria Sectorului 6 propunându-și să amenajeze și Insula Lacul Morii și să creeze un nou parc – Parcul Lacul Morii.

În luna februarie a acestui an, edilul Ciprian Ciucu a demarat lucrările la Insula Lacul Morii, iar în paralel se lucrează și la viitorul parc. Ciucu a spus că viitorul parc pornește din zona Barajul

Ciurel și continuă spre nord, include insula și ajunge până la granița cu Bucureștiului cu Chiajna.

„Va fi o oază de verdeață cu zone de recreere, terenuri de sport, spații moderne pentru evenimente culturale, chiar și sporturi nautice pe luciul apei. Se va lucra pe 17 tronsoane, în trei etape”, a subliniat primarul Sectorului 6.

Multe zone din București sunt într-o stare de degradare așa cum era și zona Lacului Morii. Pentru acestea, Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Municipiului București are deja un model de bune practici, astfel încât ele să devină la fel de frumoase ca zona Lacului Morii.

Material promovat de PNL București