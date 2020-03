Zeci de medici, managerul Spitalului Municipal Adjud și viceprimarul, suspecți de infectare cu coronavirus

Neștiind luni despre această situație, fiecare dintre participanți a mers în continuare la serviciu.

Toți participanții la ședință au continuat programul de lucru normal, stabilind contacte atât cu colegii din instituții cât și cu membrii familiilor.

„Ne revoltă întârzierea perpetuă a testării celor care au participat la ședința de luni și nu putem sta impasibili și nu putem ascunde gunoiul altora sub preșul nostru! Dacă am proceda astfel, nu ne-am respecta datoria față de cetățeni și am încălca prevederile proaspăt schimbatului art. 352 din Noul Cod Penal privind zădărnicirea combaterii bolilor infectocontagioase.

Ori, tocmai acest articol este încălcat în acest moment de către Direcția de Sănătate Publică Vrancea care, în ciuda obligațiilor care le revin prin lege și în ciuda insistențelor noastre, promite că vine să testeze cel puțin persoanele care au participat la respectiva ședință și nu-și îndeplinește nici măcar această promisiune”, a precizat viceprimarul Claudiu Cristea pentru monitoruldevrancea.ro.