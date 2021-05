Alin Stoica, prefectul Capitalei: "În luna mai am putea ajunge la 1,5 la mie rată de infectare"

Alin Stoica, a declarat, luni, că pasul de descreștere a ratei de infectare cu SARS-CoV-2 este în jurul a 0,2 puncte procentuale zilnic, iar dacă s-ar menține așa, există premisele unor noi măsuri de relaxare în luna mai.

În cazul în care s-ar menține ritmul de descreștere a ratei de infectare în Capitală, sunt speranțe că în luna mai să se ajungă la 1,5 la mie rată de infectare și atunci să se poată lua și alte măsuri de relaxare, a precizat Alin Stoica, potrivit Mediafax.

Câteva dintre măsurile respective vizează creșterea capacității – la 50%, la restaurante, săli de spectacole, spectacole drive-in cu 300 de participanți, a spus prefectul.

Capitala riscă să revină și în scenariul roșu

Prefectul Stoica a mai explicat că există și un scenariu mai puțin optimist, în care rata de infectare cu SARS-CoV-2 ar putea crește, iar Bucureștiul ar putea reveni la scenariul roșu.

"Există, din păcate, și scenarii mai puțin optimiste. Am văzut o relaxare destul de accentuată în această perioadă de minivacanță și de acolo am putea să avem niște efecte negative peste două săptămâni. Atât la mare, cât și la munte am văzut lucrul acesta. De asemenea, există factori externi, noua tulpină indiană care ar putea să se răspândească și nu știm încă efectele", a spus prefectul Alin Stoica.

Vaccinarea este prioritatea zero pentru bucureșteni și pentru toți cetățenii din Capitală, după cum a declarat prefectul.

"Creșterea capacității - noi centre drive-thru în Capitală, în fiecare sector. De asemenea, o campanie de informare pentru cetățeni, vom avea evenimente punctuale organizate de CNCAV, vor exista programe pilot în domeniul cultural. Încă suntem la un nivel al ratei de infectare destul de ridicat. După cum vedem, deși a scăzut, numărul de decese, încă se menține la 180 de decese pe zi, sunt prea multe, totuși, pentru a vorbi de o relaxare totală", a spus prefectul Alin Stoica.

Bilanțul COVID-19 pentru data de 3 mai 2021

Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimele date înregistrate în ultimele 24 de ore, în România: 682 de noi cazuri de infectare, 1.214 persoane internate la ATI şi 98 de decese.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 682 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Până astăzi, 3 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 997.749 de pacienți au fost declarați vindecați. În intervalul 02.05.2021 (10:00) – 03.05.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese (46 bărbați și 52 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.083. Dintre acestea, 1.214 sunt internate la ATI.

