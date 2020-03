Imagine tragică din Italia. Un convoi de camioane ale armatei cară sicriele morţilor la crematorii

Italia a ajuns cea mai afectată ţară de coronavirus în acest moment, iar bilanţul este unul tragic: aproape 3.000 de morţi şi 2.200 de persoane în stare critică.

Bilanţul epidemiei de coronavirus ajunsese miercuri noapte la 2.978 de morţi în Italia, iar numărul total al persoanelor infectate până acum este de 35.713, au anunţat autorităţile italiene.

Cea mai afectată este zona de nord a Italiei, iar crematoriul din Bergamo nu mai face faţă numărului mare de incinerări.

Coronavirus în Italia. "O generaţie a murit în doar două săptămâni. Nu am mai văzut niciodată aşa ceva"

It doesn’t exist a word to define this image.



Those military trucks across Bergamo are carrying coffins to other cities of Lombardy region so to proceed with cremation process, as the city and cemetery morgue can’t take the overload.



This is how far #coronavirus went pic.twitter.com/SkvdLZdlic