Ioana Mihăilă nu exclude ca tulpina indiană să predomine în România: "Încă nu am scăpat de pericol"

"Ne dorim, evident, să creștem rata de imunizare și procesul celor vaccinați, mai ales în contextul actual în care vedem că în anumite țări tulpina delta este cu o răspândire destul de mare.

Practic, ne uităm cu destul de mare îngrijorare la ce se întâmplă și la cum cresc incidențele în Marea Britanie și în Germania, incidențe care cresc pe baza infectărilor cu tulpină delta", a spus Ioana Mihăilă, sâmbătă, la Sibiu.

Ioana Mihăilă: Vaccinarea este cea care ne protejează și că încă nu am scăpat de pericol

Ministrul spune că mesajul este unul singur: "vaccinarea este cea care ne protejează și că încă nu am scăpat de pericol".

Mihăilă a precizat că în România vaccinurile sunt disponibile, centrele de vaccinare sunt deschise, caravanele mobile sunt active, medicii de familie vaccinează, iar vaccinul este singura cale prin care putem să ne păzim de "un val la fel de intens ca și cel prin care am trecut".

Ministrul s-a ferit să estimeze când va ajunge predominantă tulpina indiană, dar a precizat că e vorba de câteva săptămâni.

"Ea (tulpina delta – n.r.) este cu o rată de infectivitate mai mare decât celelalte tulpini circulante.

Mihăilă: Tulpina delta are o rată de infectare mai mare decât celelalte tulpini

Conform estimărilor pe care asociațiile europene le fac, durata până la care tulpina delta și rata de infectivitate a acesteia vor avea consecințe nu este una foarte lungă. Este vorba probabil de mai multe săptămâni sau mai puține luni până când și la noi tulpina delta va deveni predominantă.

M-aș feri să dau estimare exactă pentru că există numeroși factori care contribuie. Așa cum am văzut și ce s-a întâmplat anul trecut pe perioada de vară, incidența a scăzut și era un an în care nu am avut vaccinare, așa cum vedem că se întâmplă în alte țări, acolo unde există un procent mare de vaccinați cu două doze, cum este Israelul, incidența este ținută sub control în continuare", a mai spus Mihăilă.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal