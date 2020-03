Morți îngropați în cimitire colective, în Iran. Guvernul, acuzat că ascunde bilanțul real al deceselor din cauza coronavirus

Imaginile șocante care circulă în presa din întreaga lume au fost filmate în orașul iranian Quam, unde sute de morți au fost îngropați într-un cimitir uriaș, alimentând zvonurile că autoritățile nu vor să spună numărul real al deceselor.

Iranul este una dintre cele mai afectat țări de pandemia de coronavirus.

Zeci de parlamentari iranieni au fost infectați, la fel ca și oficiali înalți - inclusiv vicepreședintele iranian Eshaq Jahangiri.

Mai mult, un consilier al Ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a murit din cauza coronavirusului.

Cifrele oficiale arată că, până acum, în Iran au murit 853 de oameni, în timp ce numărul celor infectați a ajuns la 14.991.

Iran has been badly hit by the #coronavirus outbreak, and hundreds who died from Covid-19 are being buried in mass graves. #Covid19 pic.twitter.com/dzTiaysNX3