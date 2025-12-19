China a descoperit primul său zăcământ de aur submarin. Se crede că este cel mai mare din Asia

China a descoperit primul său zăcământ de aur submarin, considerat acum cel mai mare din Asia. Autoritățile de la Beijing nu au dezvăluit mărimea exactă a comorii din Marea Bohai. Cert este însă că zăcământului offshore se adaugă unei serii de descoperiri majore de aur raportate în ultimul an. Din 2021 încoace, China și-a întețit eforturile de a-și asigura resursele minerale strategice și a investit în jur de 54 de miliarde de euro în explorarea minerală, relatează presa chineză.
Descoperirea a fost făcută în largul coastelor orașului Laizhou, în apropierea Peninsulei Jiaodong, din provincia Shandong, potrivit South China Morning Post.
Deși nu a dezvăluit mărimea zăcământului offshore, autoritățile locale au anunțat că această descoperire ridică rezervele dovedite de aur ale orașului Laizhou la peste 3.900 de tone, reprezentând aproximativ 26% din totalul Chinei.
Luna trecută, China a anunțat că a descoperit un zăcământ de aur de 1.444 de tone în provincia Liaoning, precum și a unui alt zăcământ care depășește 1.000 de tone în regiunea Xinjiang.
Deși este cel mai mare producător de aur din lume, China se află în urma mai multor țări în ceea ce privește rezervele dovedite. Însă, Beijingul a investit aproape 54 de miliarde de euro în explorarea minerală din 2021 încoace, utilizând tehnologii avansate precum inteligența artificială și tehnologia satelitară.
Acest demers are loc în contextul creșterii accentuate a prețurilor globale ale aurului, pe fondul tensiunilor geopolitice și al achizițiilor realizate de băncile centrale.