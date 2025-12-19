China a descoperit primul său zăcământ de aur submarin. Se crede că este cel mai mare din Asia

Luna trecută, China a anunțat că a descoperit un zăcământ de aur de 1.444 de tone în provincia Liaoning, precum și a unui alt zăcământ care depășește 1.000 de tone în regiunea Xinjiang.

Deși este cel mai mare producător de aur din lume, China se află în urma mai multor țări în ceea ce privește rezervele dovedite. Însă, Beijingul a investit aproape 54 de miliarde de euro în explorarea minerală din 2021 încoace, utilizând tehnologii avansate precum inteligența artificială și tehnologia satelitară.

Acest demers are loc în contextul creșterii accentuate a prețurilor globale ale aurului, pe fondul tensiunilor geopolitice și al achizițiilor realizate de băncile centrale.