China a descoperit cel mai mare zăcământ de aur din ultimele șapte decenii: Metalul prețios din „Dadonggou” are o valoare uriașă

2 minute de citit Publicat la 13:55 14 Noi 2025 Modificat la 14:26 14 Noi 2025

Mină de aur. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

China a anunțat descoperirea celui mai mare zăcământ de aur găsit în țară din 1949 încoace, cu rezerve estimate la 1.444 de tone, în provincia Liaoning, potrivit Euronews. Descoperirea, finalizată în doar 15 luni, vine în contextul în care prețurile aurului ating niveluri record.

Ministerul Resurselor Naturale al Chinei a confirmat vineri descoperirea zăcământului Dadonggou. Acesta este cel mai mare zăcământ individual de aur raportat în țară de la înființarea Republicii Populare Chineze în 1949.

Oficialii afirmă că situl conține aproximativ 2,586 milioane de tone de minereu, cu o concentrație medie de 0,56 grame pe tonă, ceea ce echivalează cu aproximativ 1.444 de tone de aur.

Zăcământ de aur de peste 166 de miliarde de euro

La prețurile actuale, acest volum de aur valorează peste 166 de miliarde de euro. Aurul a atins niveluri record în acest an, tranzacționându-se la peste 115.000 de euro kilogramul.

Proiectul a fost realizat de grupul de stat Liaoning Geological and Mining Group, care a mobilizat aproape 1.000 de tehnicieni și muncitori și a finalizat explorarea în doar 15 luni, o perioadă neobișnuit de scurtă pentru un zăcământ de asemenea dimensiuni.

Ministerul a descris descoperirea ca fiind „ultra-mare”, dar cu un conținut scăzut, și a precizat că a trecut deja de o evaluare preliminară privind fezabilitatea economică.

Totuși, autoritățile nu au dezvăluit locația exactă a sitului, confirmând doar că se află în estul provinciei Liaoning, ceea ce a alimentat speculațiile cu privire la considerentele strategice din spatele acestei discreții.

Un activ de refugiu în vremuri turbulente

Descoperirea survine într-o perioadă de creștere puternică a cererii de aur. Prețurile au crescut cu peste 50% în acest an, impulsionate de deprecierea dolarului, tensiunile geopolitice și achizițiile masive ale băncilor centrale — în special din economiile emergente care încearcă să își diversifice rezervele.

China și-a accelerat eforturile de explorare a resurselor minerale în ultimii ani. În 2024, oficialii au raportat descoperirea unui zăcământ de peste 1.000 de tone în provincia Hunan și a altuia de peste 40 de tone în Gansu, în luna octombrie.

Țara a produs 377,24 tone de aur în 2024, o creștere de 0,56% față de anul precedent.

Consumul intern a ajuns la 985,31 tone în 2024, cererea pentru lingouri și monede crescând cu peste 24% de la un an la altul. Analiștii afirmă că această tendință reflectă interesul în creștere al clasei de mijloc din China pentru protejarea averii în contextul incertitudinii economice globale — făcând din aur un activ de refugiu tot mai popular în întreaga țară.