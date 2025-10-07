CNN: Aurul a atins, pentru prima dată, 4.000 de dolari pe uncie

Aurul a crescut cu 51% de la începutul anului. Foto: Getty Images

Preţul aurului a atins marți, pentru prima dată, 4.000 de dolari pe uncie, fiind impulsionate de cererea puternică de investiții pe fondul incertitudinii geopolitice și economice, precum și de așteptările privind noi reduceri ale ratelor dobânzilor din partea Rezervei Federale. În primul trimestru al anului, aurul a înregistrat cea mai bună rentabilitate trimestrială din 1986, scrie CNN.

Aurul a crescut cu 51% de la începutul anului, datorită achizițiilor considerabile din partea băncilor centrale, creșterii cererii pentru fonduri tranzacționate la bursă garantate cu aur, unui dolar mai slab și interesului tot mai mare din partea investitorilor individuali care caută protecție în contextul creșterii tensiunilor comerciale și geopolitice.

Aurul prosperă într-un mediu cu rate ale dobânzii scăzute și în perioade de incertitudine economică. Este considerat o investiție rezilientă și o protecție împotriva inflației, investitorii fiind siguri că își va păstra valoarea atunci când prețurile cresc.

"Shutdown"-ul guvernamental din SUA i-a lăsat pe traderi și pe factorii de decizie fără acces la date federale esențiale, inclusiv raportul lunar privind locurile de muncă. Cifrele cheie ale inflației pentru luna septembrie urmează să fie publicate săptămâna viitoare. Acest lucru i-a determinat pe investitori să se bazeze pe date secundare, neguvernamentale pentru a evalua momentul și amploarea viitoarelor reduceri ale dobânzilor din partea Fed.

Piețele continuă să anticipeze o reducere de un sfert de punct procentual la reuniunea Fed din 28–29 octombrie, urmată de una similară la ședința din decembrie.

"Prevăd că aurul va ajunge la 4.300 de dolari pe uncie în următoarele șase luni, deoarece se așteaptă ca dolarul american să continue să se deprecieze", a declarat Michael Langford, director de investiții la Scorpion Minerals.

Investitorul miliardar Ken Griffin a declarat luni că dezvoltarea aurului ca activ mai sigur decât dolarul este "cu adevărat îngrijorătoare".

"Observăm o inflație semnificativă a activelor, cu o îndepărtare de dolar, deoarece oamenii caută modalități de a-și dedolariza portofoliile sau de a-și reduce expunerea la riscul suveran al SUA", a spus el într-un interviu.

Goldman Sachs și-a revizuit luni în creștere estimările privind prețul aurului pentru decembrie 2026, de la 4.300 de dolari la 4.900 de dolari pe uncie. Banca centrală a Chinei a continuat să-și crească rezervele de aur și în luna septembrie, pentru a 11-a lună consecutiv, potrivit datelor publicate de Banca Populară a Chinei.