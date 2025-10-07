Shutdown-ul continuă în SUA. Senatul a eşuat pentru a cincea oară să adopte măsurile de cheltuieli pentru redeschiderea guvernului

„Shutdown” guvernamental în SUA. FOTO Getty Images

Senatul Statelor Unite a eșuat, luni, pentru a cincea oară în adoptarea măsurilor de finanțare necesare redeschiderii guvernului federal. Propunerile concurente ale democraților și republicanilor au fost respinse, niciuna neatingând pragul de 60 de voturi necesar pentru adoptare, scrie BBC.

Președintele Donald Trump a reluat în cursul zilei amenințările cu disponibilizări masive în cazul unui nou eșec la vot. Mii de angajați federali au fost trimiși în concediu forțat sau obligați să lucreze fără plată, după ce finanțarea agențiilor lor s-a încheiat în urmă cu cinci zile. Totuși, liderul de la Casa Albă a dat de înțeles că este deschis ideii de a pune capăt blocajului și, eventual, de a ajunge la un acord cu democrații, care insistă ca legislația de finanțare să includă prevederi legate de sistemul de sănătate.

Republicanii, în schimb, cer adoptarea unui proiect de lege „curat”, fără alte condiționări.

Proiectul de lege propus de democrați, care ar fi extins finanțarea guvernului, a fost respins primul, cu 45 de voturi pentru și 50 împotrivă. Propunerea republicană a eșuat, la rândul ei, cu 52 de voturi pentru și 42 împotrivă.

La scurt timp după vot, Trump a reacționat pe rețelele sociale, acuzând democrații că sunt responsabili pentru închiderea guvernului.

„Sunt dispus să colaborez cu democrații în privința politicilor lor eșuate în domeniul sănătății sau în orice alt domeniu, dar mai întâi trebuie să permită redeschiderea guvernului nostru. De fapt, ar trebui să-l redeschidă chiar în seara asta!”, a scris el pe platforma Truth Social.

Democrații au refuzat să susțină proiectul republican, susținând că acesta afectează accesul la servicii medicale pentru americanii cu venituri reduse. Ei cer ca orice lege de finanțare să asigure menținerea subvențiilor pentru asigurările de sănătate destinate acestor categorii și să anuleze reducerile aplicate de administrația Trump programului Medicaid.

Republicanii au acuzat în repetate rânduri democrații că au provocat închiderea guvernului pentru a asigura servicii medicale imigranților fără acte, acuzație negată de liderii democrați. Aceștia din urmă spun că intenționează să abordeze problema sistemului de sănătate printr-o legislație separată, după redeschiderea guvernului.

Vorbind luni din Biroul Oval, Trump a declarat că poartă în prezent negocieri cu liderii democrați cu privire la posibile prevederi legate de sănătate. „Avem o negociere în desfășurare cu democrații care ar putea duce la lucruri foarte bune. Și mă refer la lucruri bune în ceea ce privește sistemul de sănătate”, a spus el.

Însă liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a scris pe platforma X că „nu e adevărat”.

Casa Albă a avertizat, de la începutul blocajului guvernamental de miercurea trecută, că disponibilizările permanente ale angajaților federali sunt „iminente”. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a reiterat acest avertisment luni, precizând că Biroul pentru Management și Buget colaborează deja cu agențiile care ar putea fi nevoite să concedieze personal.

„Nu vrem să vedem oameni concediați. Dar, din nefericire, dacă această închidere continuă, disponibilizările vor fi o consecință inevitabilă”, a spus Leavitt. Ea a făcut și un apel către congresmenii democrați să cedeze. „Nu este nimic de negociat. Doar redeschideți guvernul”, a declarat ea.

În interviuri separate acordate emisiunii Meet the Press de la NBC, duminică, liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, și președintele Camerei, republicanul Mike Johnson, s-au acuzat reciproc pentru continuarea blocajului.

Jeffries i-a acuzat pe republicani că „mint” în legătură cu intențiile democraților în cadrul negocierilor „pentru că pierd în fața opiniei publice”. La rândul său, Johnson a spus că democrații „nu sunt serioși” și negociază cu rea-credință. „Fac asta doar pentru a-și asigura protecție politică”, a declarat el.

Un sondaj recent realizat de CBS, partenerul american al BBC, arată că americanii privesc negativ modul în care ambele partide gestionează blocajul guvernamental, însă Trump și republicanii din Congres sunt considerați ușor mai responsabili pentru situația actuală.