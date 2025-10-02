„Shutdown” la Washington. Jumătate de milion de funcționari sunt trimiși acasă fără salariu

Publicat la 00:00 02 Oct 2025

Conform planurilor oficiale, 587.183 de angajați federali vor fi trimiși în așa-numitul „furlough” – un concediu forțat. sursa foto: Getty

Casa Albă a anunțat că disponibilizările temporare în rândul angajaților federali vor începe imediat, odată cu intrarea Statelor Unite într-un nou blocaj guvernamental.

Conform planurilor oficiale, 587.183 de angajați federali vor fi trimiși în așa-numitul „furlough” – un concediu forțat, care înseamnă că nu mai merg la muncă, nu sunt plătiți în această perioadă, dar își vor primi salariile retroactiv după încheierea blocajului, scrie BBC.

Notificările au început să fie distribuite miercuri dimineață. Mulți angajați s-au prezentat la birou, unde au așteptat ore întregi să primească documentul.

Chiar și cei considerați esențiali, precum personalul din securitatea aeroportuară, controlul traficului aerian sau serviciul poștal, sunt obligați să își continue munca – însă fără salariu pe durata crizei. Situația afectează și până la două milioane de militari activi și sute de membri ai Gărzii Naționale, desfășurați în orașe americane la ordinul președintelui Donald Trump.

Disputa politică din Congres

În centrul blocajului se află o dispută aprinsă între democrați și republicani. Democrații cer menținerea beneficiilor de sănătate pentru cei mai săraci americani, în timp ce mulți republicani susțin reduceri bugetare.

Președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, a acuzat opoziția că „ține guvernul ostatic”. În replică, democratul Pete Aguilar, președintele caucusului democrat din Cameră, a spus că președintele Trump este dispus „să lovească în oamenii obișnuiți” pentru a-și atinge obiectivele politice.

La briefingul de la Casa Albă, tensiunea a fost alimentată și de apariția neașteptată a vicepreședintelui JD Vance, care a urcat pe podium alături de Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt, imediat după ce sigiliul vicepreședintelui a fost așezat pe pupitru.

Leavitt a lansat atacul direct la adresa opoziției: „Poporul american s-a trezit în această dimineață și s-a întrebat firesc: de ce este guvernul închis? Răspunsul este politica partizană a democraților.”

Vance a aprobat din priviri și a continuat cu propriile acuzații, spunând că democrații ar dori să finanțeze asistență medicală pentru migranții fără acte.

„E o propunere ridicolă”, a spus el. „Nu poți să ai simple dezacorduri de politici care să ducă la închiderea guvernului.”

Declarațiile celor doi au dat tonul briefingului, continuând atacurile dure pe care administrația Trump le-a lansat deja împotriva democraților în contextul shutdown-ului.

Un fenomen repetitiv, dar tot mai grav

Blocajele guvernamentale nu sunt o noutate în SUA, dar în ultimii ani ele au devenit tot mai lungi și mai tensionate, reflectând diviziunile adânci de pe scena politică.

De această dată, președintele Trump a legat finanțarea programelor de sănătate de problema plăților de beneficii pentru migranții fără acte. Când democrații au respins acuzațiile, numindu-le false, Trump a publicat un videoclip editat cu liderii lor din Congres, în care unul purta sombrero și apărea o trupă de mariachi. După ce gestul a fost catalogat drept „bigot”, Trump a postat un alt clip, menținând tonul provocator.