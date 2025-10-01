„Shutdown” guvernamental în SUA: Ce rămâne deschis, ce se închide

„Shutdown” guvernamental în SUA. FOTO Getty Images

Serviciile guvernului SUA s-au suspendat de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale, scrie BBC. Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilor sunt trimişi, astfel, acasă. Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcţionari vor fi suspendaţi temporar, cu salarii amânate. Traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată.

Însă „shutdown-ul” iminent va fi diferit de închiderile guvernamentale din trecut, deoarece Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

„Vom căuta oportunităţi” de a reduce dimensiunea guvernului federal, a declarat directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, într-un interviu televizat.

Marţi după-amiază, cel puţin 21 dintre cele 23 de agenţii federale mari au publicat detalii despre angajaţii pe care îi vor trimite acasă.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Având în vedere caracterul foarte nepopular al unei astfel de situaţii, atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Dar, în caz de eşec, fiecare încearcă să arunce responsabilitatea asupra taberei adverse.

Când și de ce intervine un shutdown guvernamental

Congresul elaborează în fiecare an legi detaliate privind cheltuielile pentru majoritatea agenţiilor guvernamentale americane, dar rareori le finalizează înainte de începerea anului fiscal, la 1 octombrie. De obicei, legislatorii adoptă legi provizorii privind cheltuielile pentru a evita perturbări timp de câteva săptămâni sau luni, în timp ce îşi finalizează lucrările.

Actul de finanţare provizorie actual expiră la 30 septembrie. Republicaţii şi democraţii nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la o prelungire pe care Trump să o semneze înainte de miezul nopţii, ora locală (ora 7:00, ora României). Acest lucru ar însemna că o mare parte a guvernului nu va mai avea fonduri pentru a-şi continua activitatea.

Închiderea activității va opri o parte din activitatea Departamentului educației

Deja diminuat de reducerile de personal impuse de administrația Trump, Departamentul educației din SUA va suspenda mare parte din activitatea sa, scrie The Guardian.

Departamentul a comunicat că multe dintre operațiunile sale de bază vor continua în timpul închiderii. Ajutorul financiar federal va continua să fie primit, iar plățile la împrumuturile studențești vor fi în continuare scadente. Însă anchetele privind plângerile privind drepturile civile se vor opri, iar departamentul nu va acorda noi granturi federale.

Aproximativ 87% din forța de muncă va fi concediată, conform unui plan de contingență al departamentului.

De când a preluat mandatul, președintele Donald Trump a cerut desființarea departamentului educației, spunând că acesta a fost copleșit de gândirea liberală.

Ce se întâmplă cu securitatea socială, Medicare și Medicaid

Administraţia Securităţii Sociale va continua să acorde pensii şi indemnizaţii de invaliditate, dar va trimite acasă 12% din personal şi va suspenda campaniile de marketing, conform planului de închidere al agenţiei, scrie CNN.

Plăţile vor continua, de asemenea, în cadrul programelor de asistenţă medicală Medicare şi Medicaid.

Programul de asistenţă nutriţională suplimentară, cel mai mare program de ajutor alimentar din ţară, şi Programul special de nutriţie suplimentară pentru femei, sugari şi copii, cunoscut sub numele de WIC, vor continua să funcţioneze în timpul shutdown-ului, în măsura în care fondurile o permit, conform unui document de planificare a închiderii publicat de Departamentul Agriculturii al SUA.

Serviciul Poştal al SUA nu va fi afectat, deoarece nu depinde de Congres pentru finanţare, a declarat USPS într-un comunicat. Oficiile poştale vor fi deschise.

IRS, Fiscul american, va avea personal complet timp de cinci zile, conform planurilor de închidere ale agenţiei publicate luni.

Strategia nu precizează ce va face IRS, care a pierdut aproximativ un sfert din personalul său în acest an şi care are acum aproximativ 75.000 de angajaţi, dacă închiderea va dura mai mult de cinci zile lucrătoare. Un purtător de cuvânt al agenţiei a refuzat să comenteze.

Vor rămâne parcurile naționale deschise?

Impactul închiderilor asupra celor peste 400 de situri ale parcurilor naționale a variat considerabil în timpul ultimelor blocaje guvernamentale. În 2013, aproximativ 414 milioane de dolari au fost pierdute pe durata celor 16 zile de întrerupere a activității, potrivit Asociației pentru Conservarea Parcurilor Naționale, care citează date ale Serviciului Parcurilor Naționale.

În timpul celui mai recent blocaj, în 2019, multe parcuri au rămas deschise, deși nu au fost oferite servicii pentru vizitatori. Serviciul Parcurilor a pierdut aproximativ 400.000 de dolari pe zi din cauza lipsei veniturilor din taxele de intrare, potrivit estimărilor asociației. În plus, vizitatorii parcurilor ar fi cheltuit în mod normal aproximativ 20 de milioane de dolari într-o zi obișnuită de ianuarie în comunitățile din apropiere.

Unele state au intervenit, de asemenea, pentru a menține deschise anumite parcuri naționale folosind propriile fonduri. Când un nou blocaj părea iminent în toamna anului 2023, statul Utah a anunțat că va menține deschise cele cinci parcuri emblematice – Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef și Zion – în timp ce Arizona a planificat să mențină în funcțiune Marele Canion. Colorado a anunțat, la rândul său, că își va menține deschise cele patru parcuri naționale și alte terenuri federale.

Cum rămâne cu aeroporturile

Controlorii de trafic aerian și agenții Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA) sunt considerați personal esențial și trebuie să își continue activitatea, chiar dacă nu sunt plătiți. Totuși, lipsa de personal în timpul blocajelor guvernamentale anterioare a provocat perturbări majore în traficul aerian, scrie CNN.

Personalul de sprijin esențial ar fi trimis în concediu fără plată, iar programele de suport vitale ar fi suspendate în cazul unui blocaj, a precizat Asociația Națională a Controlorilor de Trafic Aerian într-un comunicat. Acest lucru ar îngreuna activitatea controlorilor și a altor angajați responsabili cu siguranța aviației, împiedicându-i să funcționeze la capacitate maximă.

„Într-un moment în care siguranța aviației se află sub o atenție publică sporită, un blocaj guvernamental ar adăuga în mod semnificativ la distragerile cu care membrii noștri trebuie să se confrunte zilnic la locul de muncă”, a declarat Nick Daniels, președintele sindicatului.

Decizia a zece controlori de trafic aerian de a nu se prezenta la serviciu în ianuarie 2019 a contribuit la încheierea acelui blocaj guvernamental. Absența lor a dus la suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul LaGuardia din New York și la întârzieri în alte huburi majore, inclusiv în New Jersey, Philadelphia și Atlanta, determinându-l pe Donald Trump să accepte o măsură temporară de finanțare a guvernului.

Ce înseamnă închiderea guvernului pentru armată

Cei 2 milioane de militari americani vor rămâne la posturile lor fără să fie plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului, potrivit unei declaraţii a Departamentului Apărării.

Forţele Gărzii Naţionale pe care Trump le-a dislocat în oraşele americane trebuie, de asemenea, să continue să lucreze.

Contractele atribuite înainte de închidere vor continua, iar departamentul ar putea plasa noi comenzi pentru bunuri sau servicii necesare pentru protejarea securităţii naţionale.

(Trump a ordonat departamentului să-şi schimbe numele în Departamentul de Război, o schimbare care va necesita o acţiune din partea Congresului).

Agenţii FBI, ai Administraţiei pentru Combaterea Drogurilor, ai Gărzii de Coastă şi ai altor agenţii federale de aplicare a legii vor rămâne la post.

Ce se întâmplă cu frontierele și securitatea internă

Personalul Departamentului de Justiţie care administrează sistemul judiciar de imigrare va rămâne în mare parte la locul de muncă, deoarece Trump a declarat imigraţia ilegală drept urgenţă naţională, potrivit unei declaraţii a departamentului.

Angajaţii care comunică cu oficialii statali şi locali despre arestările imigranţilor vor continua, de asemenea, să lucreze, potrivit declaraţiei. Agenţii de patrulare la frontieră şi de aplicare a legilor privind imigraţia vor rămâne la posturile lor, la fel ca majoritatea ofiţerilor vamali, conform strategiei de închidere a Departamentului Securităţii Interne.

Colectarea tarifelor va continua, conform strategiei. Publicarea datelor economice importante ale SUA, inclusiv rapoartele despre ocuparea forţei de muncă şi PIB, de o importanţă crucială pentru factorii de decizie şi investitori, va fi suspendată.

Administraţia pentru Întreprinderi Mici va renunţa la 24% din personalul său, potrivit unui comunicat. Nu va aproba noi împrumuturi pentru întreprinderile mici pentru achiziţionarea de echipamente şi modernizarea clădirilor. Împrumuturile pentru a ajuta întreprinderile să se redreseze în urma dezastrelor naturale vor continua.

Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă dispune de aproximativ 2,3 miliarde de dolari în Fondul de ajutor în caz de dezastre, potrivit unui raport din 15 septembrie, ceea ce înseamnă că agenţia ar trebui să funcţioneze în cazul unui uragan sau al altui dezastru natural. Aproximativ 4.000 de angajaţi ai FEMA vor fi trimişi acasă, potrivit unei declaraţii a agenţiei.