Ce înseamnă „shutdown”-ul din SUA pentru zboruri, vize, parcuri naționale și muzee. Ce ar trebui să știe turiștii

Foto: Getty Images

Liderii democrați și republicani din Congresul SUA nu au reușit să ajungă la un acord privind un pachet bugetar pentru noul an fiscal, declanșând închiderea guvernului federal - iar „shutdown”-ul guvernamental care a început de noaptea trecută ar putea să fie de durată. CNN informează despre cum ar putea afecta asta călătoriile în SUA și pe turiștii care se află pe teritoriu american în această perioadă.

„Shutdown”-ul ar putea însemna perturbări semnificative pentru călătorii din SUA și pentru vizitatorii din străinătate. Impactul s-ar putea resimți prin cozi mai lungi la aeroporturi, itinerare date peste cap și închiderea parcurilor naționale americane, inclusiv a unuia dintre cele mai populare obiective turistice publice din țară - Grand Canyon - despre care oficialii statului Arizona au declarat pentru CNN că nu își pot permite să îl mențină deschis dacă guvernul federal intră în shutdown. În plus, pierderile majore din turism ar putea avea consecințe semnificative asupra industriei americane a călătoriilor.

Deși mulți angajați din aeroporturi, inclusiv controlorii de trafic aerian, trebuie să se prezinte la muncă (fiind considerați personal esențial), o vor face fără a fi plătiți, ceea ce probabil va cauza probleme de personal.

Impactul mai mare asupra sectorului turistic american ar putea fi major, venind într-un moment în care numeroși operatori turistici și angajați din domeniul ospitalității resimt deja lipsa vizitatorilor canadieni – un număr important dintre aceștia promițând că nu vor reveni atâta timp cât Donald Trump se află la Casa Albă.

Ce trebuie să știe călătorii

Zborurile vor continua să decoleze, dar sectorul aviatic va fi sub presiune, ceea ce cel mai probabil va însemna unele întârzieri și anulări.

Controlorii de trafic aerian și angajații Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA), care asigură punctele de control de securitate din aeroporturi, sunt considerați esențiali și trebuie să rămână la post, dar vor lucra fără a fi plătiți.

Potrivit unui plan publicat de Departamentul Transporturilor în martie, cei peste 13.000 de controlori de trafic aerian vor continua să muncească neplătiți pe durata oricărei întreruperi bugetare care declanșează un shutdown.

Deficitul de personal din shutdown-urile trecute a dus la perturbarea zborurilor și ar putea însemna cozi mai lungi la punctele de securitate.

În ianuarie 2019, decizia a 10 controlori de trafic aerian de a se învoi a contribuit la încheierea shutdown-ului de atunci. Absența lor a dus la oprirea temporară a traficului la aeroportul LaGuardia din New York și la întârzieri în alte mari aeroporturi – New Jersey, Philadelphia și Atlanta – determinându-l pe președintele Trump să accepte o măsură temporară de finanțare a guvernului.

Shutdown-ul ar putea afecta și eforturile guvernului de a consolida sistemul de control al traficului aerian. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a anunțat pe 23 septembrie că Administrația Federală a Aviației (FAA) și-a atins obiectivul de angajare a peste 2.000 de noi controlori pentru anul fiscal 2025 – dar instruirea acestora ar fi aproape sigur întârziată de shutdown.

Potrivit planului publicat în martie, activitățile care ar înceta în timpul unei închideri guvernamentale includ angajarea de controlori de trafic aerian, instruirea pe teren și analiza performanței traficului.

Impactul asupra parcurilor naționale

Turiștii care vor să viziteze parcurile naționale ale țării ar putea fi afectați semnificativ.

Marți, oficialii Serviciului Parcurilor au declarat pentru CNN că planurile finale de închidere sunt încă în lucru, dar au făcut referire la un plan de contingență din 2024, care prevedea închiderea completă a „majorității parcurilor naționale” pentru public.

Aceasta include Grand Canyon din Arizona, care a avut 4,9 milioane de vizitatori în 2024, fiind unul dintre cele mai populare trei parcuri naționale. Liliana Soto, secretara de presă a guvernatoarei democrate a Arizonei, Katie Hobbs, a declarat, marți, pentru CNN, că „plătitorii de taxe din Arizona nu pot și nu ar trebui să continue să suporte costurile unor politicieni disfuncționali din Washington D.C., care preferă să închidă guvernul decât să colaboreze.”

Potrivit National Parks Conservation Association, shutdown-ul ar putea închide 433 de situri la nivel național. Vizitatorii ar putea găsi porțile închise sau clădirile blocate, iar în cazurile unde accesul e permis, serviciile pentru turiști nu ar mai fi disponibile. Lipsa vizitatorilor ar afecta economiile locale care depind de cheltuielile turiștilor la restaurante, benzinării și alte afaceri.

„Parcurile noastre naționale sunt deja în criză,” a declarat Theresa Pierno, președinta asociației, într-o declarație publicată pe site. „Un shutdown ar trimite în concediu fără plată mii de angajați, ar drena milioane din veniturile comunităților dependente de turismul din parcuri, ar pune în pericol protecția resurselor istorice și naturale și ar da peste cap planurile pentru nenumărați turiști”.

Impactul asupra parcurilor a diferit mult la shutdown-urile recente. În 2013, aproximativ 8 milioane de vizite au fost ratate în 16 zile de închidere, potrivit datelor Serviciului Parcurilor. În schimb, în shutdown-ul din 2019, multe parcuri au rămas deschise, dar fără servicii pentru vizitatori.

Unele state au intervenit pentru a menține deschise parcurile, din fonduri proprii. În 2023, Utah a anunțat că va ține deschise parcurile Mighty 5 – Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef și Zion. Colorado a spus, de asemenea, că va menține deschise cele patru parcuri naționale și alte teritorii federale.

Guvernul statului Utah a publicat, săptămâna aceasta, un mesaj pe site-ul său, spunând că monitorizează situația de la Washington și că încearcă să protejeze parcurile naționale din stat.

„În eventualitatea unui shutdown federal, ne angajăm să menținem aceste zone accesibile,” se arată în mesaj.

Muzee și monumente

Unele dintre cele mai vizitate muzee din țară, inclusiv Muzeul Național al Aerului și Spațiului al Smithsonian, ar putea fi afectate de închideri. Smithsonian, cel mai mare complex muzeal din lume, a transmis, marți, că își va menține clădirile deschise până cel puțin luni, 6 octombrie, folosind fonduri bugetare din anii trecuți. Complexul administrează 21 de muzee și Grădina Zoologică Națională. Cele mai multe se află la Washington, D.C., dar două – Cooper Hewitt Design Museum și National Museum of the American Indian – sunt în New York.

De asemenea, ar putea fi închis unul dintre cele mai îndrăgite monumente americane – Statuia Libertății, care este parc național administrat de Serviciul Parcurilor.

Pașapoarte și vize

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat, luni, pentru CNN: „Operațiunile consulare, interne și externe, vor continua să funcționeze. Acestea includ pașapoarte, vize și asistență pentru cetățenii americani din străinătate”.

În shutdown-urile anterioare, Departamentul de Stat a explicat că ambasadele și consulatele americane din lume nu sunt finanțate în principal prin alocări anuale, astfel că persoanele care aplică pentru vize sau solicită servicii consulare nu trebuie să-și facă griji.