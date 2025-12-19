Nicușor Dan a povestit un episod amuzant cu fiica lui: I-am spus ceva despre clasa politică... "Vai, tati, ce limbaj educativ ai"

Nicuşor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a povestit un episod amuzant pe care l-a avut cu fiica lui, Aheea, în momentul în care aceasta l-a întrebat despre lista de dorinţe destinată lui Moş Crăciun. "I-am spus ceva despre clasa politică şi a zis: «Vai, tati, ce limbaj educativ ai»", a declarat şeful statului în cadrul unei conferinţe de presă, organizată la Bruxelles.

Nicușor Dan a povestit un episod amuzant cu fiica lui, Aheea

Prezent în faţa jurnaliştilor la Bruxelles, Nicuşor Dan a fost întrebat dacă a apucat să-i dea lui Moş Crăciun lista cu dorinţe din acest an când l-a întâlnit la Helsinki şi a fost rugat să dezvăluie care sunt cele mai mari aşteptări pe care le are pentru 2026 atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.

Răspunsul liderului de la Cotroceni a început cu rememorarea unui episod amuzant, pe care l-a avut de curând cu fetiţa lui. "Am avut o scurtă discuţie cu fetiţa. M-a întrebat şi mi-a spus: «Ştiu că primul lucru pe care ţi-l doreşti e să fim noi sănătoşi, dar al doilea care e?» Şi i-am spus ceva despre clasa politică şi a zis: «Vai, tati, ce limbaj educativ azi»".

Nicuşor Dan: Îmi doresc să reuşim să lucrăm împreună

Ulterior, Nicuşor Dan a oferit următorul răspuns la întrebarea jurnalistului: "Din poziţia asta îmi doresc ca societatea românească să îşi conştientizeze şi oportunităţile, şi vulnerabilităţile şi să reuşim să lucrăm împreună. Cam asta... (n.r.: şi-ar dori), dacă Moş Crăciun lucrează la nivelul ăsta de abstract, cred că ar fi un lucru bun"

Turneul european al Președintelui României, Nicușor Dan, a debutat cu un moment inedit în Finlanda: a fost întâmpinat de Moș Crăciun, la Helsinki. În imaginile unui clip publicat pe pagina oficială de TikTok a şefului statului, acesta apare relaxat, zâmbind și schimbând câteva gesturi amicale cu celebrul moş.

În această dimineaţă, Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru ţara noastră.