Vicepreşedintele ANCOM, discuţii cu şeful american al FCC, la Washington. România şi-a arătat susținerea pentru libertatea de exprimare

Aflat într-o vizită de lucru la Washington DC, Statele Unite ale Americii, vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a avut o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai autorității omoloage și a participat la evenimente dedicate domeniului comunicațiilor electronice, în contextul statutului României de stat membru al Uniunii Europene și NATO, respectiv de partener strategic al SUA, a informat instituţia.

Participarea la aceste evenimente a constituit pentru ANCOM oportunitatea de a-și aduce contribuția la întărirea cooperării strategice cu SUA pe zonele aflate sub reglementarea Autorității, în conformitate cu interesele strategice ale țării și obiectivele naționale de politică externă.



Parteneriatul ANCOM - FCC: trei ani de colaborare strategică

O importantă întrevedere a avut loc cu domnul Brendan Carr, președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), autoritatea omoloagă ANCOM din SUA. Întâlnirea a avut drept teme de discuție bunele relații dintre cele două autorități de reglementare, accentul fiind pus pe oportunitățile de cooperare din perioada următoare. Totodată, au fost abordate subiecte de interes comun pentru cooperarea trans-atlantică, pe zona de reglementare a domeniilor aflate sub apanajul celor două entități, cu intenția ca viitoarele discuții să fie organizate în cadrul unor evenimente tematice comune.

Discuțiile au vizat și colaborarea din cadrul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), unde cele două administrații se coordonează strâns pe subiecte de interes comun, fiind reflectată și buna colaborare din acest an, în contextul deținerii de către România a Președinției Consiliului ITU.

Vicepreședintele Popescu a prezentat și rolul ANCOM în calitate de coordonator național al serviciilor digitale, responsabil de respectarea prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale în România, detaliind poziția țării noastre privind susținerea libertății de exprimare, precum și atribuțiile Autorității dedicate creării unui mediu online sigur pentru utilizatori.

Semnat în septembrie 2022, în marja Conferinței Plenipotențiarilor ITU - PP-22, care a avut loc la București, memorandumul de înțelegere cu FCC are ca obiectiv stabilirea cadrului necesar schimbului de informații în domeniul dezvoltării politicilor și strategiilor în sectorul comunicațiilor electronice, respectiv al serviciilor poștale. În cei trei ani de la semnare, ANCOM și FCC au derulat mai multe acțiuni comune în foruri internaționale, contribuind la schimbul de bune practici și la întărirea relațiilor bilaterale în domeniul reglementării.

Alte întâlniri

Cu ocazia deplasării în SUA, vicepreședintele ANCOM a avut și o întâlnire oficială cu reprezentanți ai Casei Albe din cadrul Biroului Executiv al Președintelui Trump pentru Politici Științifice și Tehnologice. Temele discuțiilor au vizat strategia în domeniul inteligenței artificiale, fiind explorate posibilități de cooperare în acest domeniu între cele două state.

Totodată, reprezentantul ANCOM a avut o întâlnire cu domnul John Moolenaar, președintele Comitetului Select al Camerei Reprezentanților privind Competiția Strategică dintre SUA și Partidul Comunist Chinez, pe tema parteneriatului strategic România-SUA, alinierii țării noastre cu pozițiile SUA în abordarea internațională ce vizează utilizarea standardelor și noilor tehnologii din domeniul inteligenței artificiale.

Vicepreședintele Popescu a avut o întâlnire și cu domnul Adam Cassidy, Secretar Adjunct Principal pentru Comunicații și Informații, reprezentant al Departamentului de Comerț al SUA, ocazie cu care a reiterat angajamentul României ca lider european în alinierea legislativă cu SUA pe tehnologii critice și infrastructură de telecomunicații.

Forumul Parlamentar pentru Informații și Securitate și ALIANȚA 2025

Vicepreședintele ANCOM a participat ca vorbitor la Forumul Parlamentar pentru Informații și Securitate și la Summit-ul ALIANȚA 2025.

Forumul Parlamentar pentru Informații și Securitate, organizat de reprezentanții Congresului SUA, reprezintă o platformă internațională de dialog strategic, ce reunește parlamentari, oficiali guvernamentali, experți internaționali și reprezentanți ai instituțiilor de securitate din întreaga lume.

Obiectivul principal al acestuia îl reprezintă consolidarea înțelegerii, de către aliații Statelor Unite, a amenințărilor actuale la adresa securității globale generate de alte state și de organizații teroriste și identificarea unor soluții viabile care să contracareze aceste amenințări.

De asemenea, Summit-ul ALIANȚA 2025 aduce la aceeași masă oficiali americani, companii și instituții dedicate întăririi cooperării culturale, economice și de securitate dintre Statele Unite ale Americii și România, oferind un cadru relevant pentru promovarea dialogului transatlantic și pentru creșterea vizibilității eforturilor comune în domeniul digital și al securității.

