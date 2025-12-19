La 73 de ani, Putin mărturisește că este îndrăgostit și crede în dragoste la prima vedere

La 73 de ani, Putin mărturisește că este îndrăgostit. Foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin, care a divorțat în anul 2013 de fosta soție, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit.

„Da”, a răspuns el laconic, după ce a fost întrebat de o jurnalistă la marea sa conferință de presă de la final de an dacă este sau nu îndrăgostit.

Jurnalista care a pus întrebarea i-a amintit președintelui rus că el recunoscuse anterior că crede în dragostea la prima vedere.

În urma acestei afirmații, ea l-a întrebat direct dacă acum este îndrăgostit, scrie EFE, preluată de Agerpres.

Ca în fiecare an, Putin a vorbit despre o serie largă de subiecte, de la războiul din Ucraina, la economie, educație, cultură, tehnologie și viitorul Rusiei. Anul acesta conferința de presă a fost combinată cu o sesiune de apeluri telefonice în direct, la care ruși de rând îi pot pune întrebări, potrivit Kremlinului.

Unul dintre cei care au sunat l-a întrebat dacă crede în „existența dragostei la prima vedere”.

„Cred că da”, a răspuns Putin, potrivit TASS.

Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, de obicei evită să discute public despre viața sa personală. El a anunțat în iulie 2013 că a divorțat de Liudmila Putina, după 30 de ani de căsnicie, o schimbare despre care a spus la acea vreme că a fost o 'decizie comună' și 'civilizată'.

Dar de atunci nu se mai știe nimic despre viața personală a liderului de la Kremlin. Totuși, presa occidentală a speculat despre o presupusă relație cu gimnasta Alina Kabaeva, cu care el ar avea doi copii.