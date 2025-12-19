Antena 3 CNN Externe La 73 de ani, Putin mărturisește că este îndrăgostit și crede în dragoste la prima vedere

La 73 de ani, Putin mărturisește că este îndrăgostit și crede în dragoste la prima vedere

I.C.
1 minut de citit Publicat la 18:42 19 Dec 2025 Modificat la 19:10 19 Dec 2025
GettyImages-2230343403
La 73 de ani, Putin mărturisește că este îndrăgostit. Foto: Getty Images

Președintele rus Vladimir Putin, care a divorțat în anul 2013 de fosta soție, Liudmila, a recunoscut vineri că este din nou îndrăgostit.

„Da”, a răspuns el laconic, după ce a fost întrebat de o jurnalistă la marea sa conferință de presă de la final de an dacă este sau nu îndrăgostit.

Jurnalista care a pus întrebarea i-a amintit președintelui rus că el recunoscuse anterior că crede în dragostea la prima vedere.

În urma acestei afirmații, ea l-a întrebat direct dacă acum este îndrăgostit, scrie EFE, preluată de Agerpres.

Ca în fiecare an, Putin a vorbit despre o serie largă de subiecte, de la războiul din Ucraina, la economie, educație, cultură, tehnologie și viitorul Rusiei. Anul acesta conferința de presă a fost combinată cu o sesiune de apeluri telefonice în direct, la care ruși de rând îi pot pune întrebări, potrivit Kremlinului. 

Unul dintre cei care au sunat l-a întrebat dacă crede în „existența dragostei la prima vedere”.

„Cred că da”, a răspuns Putin, potrivit TASS.

Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, de obicei evită să discute public despre viața sa personală. El a anunțat în iulie 2013 că a divorțat de Liudmila Putina, după 30 de ani de căsnicie, o schimbare despre care a spus la acea vreme că a fost o 'decizie comună' și 'civilizată'.

Dar de atunci nu se mai știe nimic despre viața personală a liderului de la Kremlin. Totuși, presa occidentală a speculat despre o presupusă relație cu gimnasta Alina Kabaeva, cu care el ar avea doi copii.

 

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Vladimir Putin

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Citește mai multe din Externe
» Citește mai multe din Externe
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close