Maratonul de vaccinare din București, un succes! Număr dublu de persoane vaccinate, față de așteptările organizatorilor

„Ne-am propus să fie cât mai mulţi vaccinaţi, sigur că dacă ar fi fost şi mai puţini, eu spun că era tot un succes”, a declarat Viorel Jinga.

Din totalul persoanelor vaccinate, 7.710 au fost vaccinate în cele trei zile la Biblioteca Națională, iar 12.650 la Sala Palatului.

Inițial, organizatorii evenimentului au anunțat că speră să imunizeze 10.000 - 15.000 de persoane.

Un alt maraton va avea loc în București peste trei săptămâni pentru efectuarea rapelului.

Vaccinare fără programare la nivel național

Persoanele care doresc să se vaccineze anti-COVID și nu au reușit până acum o pot face de acum în orice centru din țară, fără programare.

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea precizează că vaccinarea fără programare, prin prezentare directă, în centrele de vaccinare se face în limita capacității centrelor și a dozelor disponibile, cu utilizarea bonurilor de ordine eliberate în centre, pe tot parcursul programului centrului, pentru persoanele de peste 60 de ani.

Populația generală cu vârsta sub 60 de ani se va putea vaccina fără programare după ora 14.00.

Valeriu Gheorghiță: Cea mai mare temere a oamenilor nu e legată de vaccin, ci de procedură în sine

"Erau multe persoane care așteptau la coadă înainte să înceapă maratonul și care așteptau să fie vaccinate de mine, și am vaccinat circa 56 de persoane în câteva ore. Am vaccinat o persoană în scaun cu rotile, de o condiție socială precară, și mă bucur că am reușit să o ajut să se vaccineze.

Cea mai mare temere a oamenilor nu este de vaccin, ci de înțepătură. Femeile au fost mult mai curajoase, însă oamenii nu trebuie să își facă griji, nu este o procedură dureroasă.

Vestea bună este că vom organiza în continuare aceste maratoane, în 14 -16 mai se vor organiza în Cluj, Iași, Petroșani și alte orașe", a declarat Valeriu Gheorghiță pentru Antena 3.

