Român din Italia, carantină forțată în Bacău: "De când am intrat în țară am fost tratați ca niște infractori"

Românul a povestit pentru Deșteptarea cum a fost tratat de când a intrat în țară.

„De când am intrat în țară am fost tratați ca niște infractori. Mai mult decât niște infractori! Vă dați seama că atunci când o să ajung în satul natal… E foarte greu. Am ajuns să ne arătăm între noi cu degetul pe stradă, de parcă am avea ciumă”, a spus băcăuanul, potrivit desteptarea.ro.

„De când am intrat în țară, au sărit pe noi. Ne-au înghesuit câte 10 persoane într-o cameră mică, să semnăm acele declarații pe propria răspundere. Erau doi care le completau, noi doar semnam. Cu același pix, fără nicio mască, fără mănuși, fără nicio protecție. Apoi ne-au încolonat mai multe mașini, cred că vreo 10-12 de toate, și am plecat în caravană sub escortă spre casă. Ni s-a spus pe drum că vom fi obligați să ne autoizolăm la domiciliu. Așa am mers tot drumul. Ne mai opreau pe toți, la un anumit interval, dar ne însoțeau jandarmii și la toaletă. Ne-au tratat foarte urât. Foarte urât! Ca pe niște infractori. La fiecare graniță de județ, se schimbau echipele de escortă, iar fiecare mașină îți schimba direcția, în funcție de destinație. Nimeni nu ne zicea nimic. Eram ca arestații! La granița Bacăului cu Covasna, noi am fost preluați de un alt echipaj de poliție. Mai rămăsesem pe zona asta doar eu cu soția, și încă o mașină.

Aia nu a mai continuat drumul. Nu știu nici acum de ce. Am așteptat apoi în Onești, aproape o oră, să mai vină și un echipaj de jandarmi. Eram foarte obosiți amândoi. Conduceam de aproape două zile. Nici nu mai vedeam. Acolo, în Onești, unul dintre polițiști mi-a spus: «Nu are rost să vă mai mint. Nu o să mergeți acasă, ci o să intrați în carantină forțată». Veneam din Italia! Eram roșu! Dar până să ajung în România, nimeni nu m-a văzut roșu. Ok. Asta e. Nu am comentat nici eu, nici soția. Apoi ne-au dus la o pensiune, în afara Bacăului, unde mai erau deja vreo 25 de persoane. Toate în carantină!”, a povestit românul.