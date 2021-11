Putin a spus în iunie 2021 că a fost vaccinat cu vaccinul Sputnik V.

“Astăzi, la recomandarea voastră şi a colegilor voştri, am primit un alt vaccin, Sputnik Light. Aceasta se numeşte revaccinare“, a spus Putin la o întâlnire cu directorul adjunct al Gamaleya Research Centre for Epidemiology and Microbiology, care a dezvoltat ambele vaccinuri.

