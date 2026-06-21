De la muncitor în fabrică la vedeta Germaniei la Cupa Mondială 2026. Povestea lui Undav, cel care a calificat dramatic echipa în 16-imi

Nu a trecut mult timp de când a fost criticat public de antrenorul Julian Nagelsmann, însă Deniz Undav s-a dovededit a fi un jucător cheie pentru Germania la Cupa Mondială 2026. Dubla lui Undav în victoria dramatică cu 2-1 împotriva Coastei de Fildeș i-a subliniat din nou valoarea, asigurând echipei un loc în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026 pentru prima dată de la victorioasa campanie din 2014. Dar, la un moment dat, chiar și participarea la o Cupă Mondială era un vis îndepărtat pentru Undav, care a fost respins de Werder Bremen la vârsta de 14 ani în timp ce lucra la o fabrică, scrie BBC News.
Cu trei goluri și două pase decisive, atacantul are cinci participări la goluri în două apariții, fiind cel mai mare număr de goluri marcate de o rezervă la o Cupă Mondială din 1966, egalându-l pe camerunezul Roger Milla în 1990.
Însă, locul jucătorului în vârstă de 29 de ani în lotul Germaniei pentru Cupa Mondială era departe de a fi sigur după o ceartă publică cu Nagelsmann în urma victoriei sale, ca rezervă, împotriva Ghanei, în martie.
Undav vorbise deschis despre ambiția sa de a insista pentru un rol de titular la Germania, dar fostul manager al echipelor RB Leipzig și Bayern München a răspuns avertizându-l că „își pune presiune inutilă cu astfel de comentarii”.
Nagelsmann a sugerat că Undav nu ar fi marcat dacă ar fi jucat de la început, înainte de a dezvălui ulterior că și-a cerut scuze atacantului, în privat.
De atunci, Undav a lăsat fotbalul să vorbească în locul său.
Acum, Undav este într-o cursă serioasă pentru un loc de titular la Cupa Mondială, după ce a ajuns la nouă goluri în 11 meciuri internaționale.
„Da, cu siguranță”, a spus Nagelsmann după victoria de sâmbătă, când a fost întrebat dacă Undav ar putea fi titular în ultimul meci al grupei Germaniei împotriva Ecuadorului.
„Am spus înainte că putem vorbi mult despre diferitele abordări. De ce să-i stric ritmul? A intrat de două ori și a marcat de două ori goluri”, a sublinait el.
„A trebuit să practic meseria aia ca să am bani să trăiesc”
Cu dubla sa împotriva ivorienilor, Undav a devenit primul german care a marcat în primele sale două apariții la Cupa Mondială de la Miroslav Klose în 2002.
Dar, la un moment dat, chiar și participarea la o Cupă Mondială era un vis îndepărtat pentru Undav, care a fost respins de Werder Bremen la vârsta de 14 ani.
La 17 ani, câștiga 120 de lire sterline pe săptămână ca semi-profesionist în liga a patra germană, în timp ce își echilibra cariera de fotbalist cu ture de opt ore la o fabrică.
„Când Werder mi-a spus la 14 ani că nu am un viitor cu ei pentru că sunt prea mic, mi-a frânt inima. Dar nu mi-am pierdut speranța. Am părăsit casa familiei la 17 ani pentru a semna cu Havelse, în liga a patra din Germania, unde am combinat jocul și antrenamentele cu munca full-time, opt ore pe zi, operând un aparat laser într-o fabrică.
Mă trezeam pe la 4 dimineața, mă duceam la fabrică, apoi la antrenament și ajungeam acasă pe la 8 seara, înainte de a relua totul a doua zi. A trebuit să practic meseria aia ca să am bani să trăiesc, pentru că nu puteam supraviețui doar cu banii din fotbal”, a spus Undav într-un interviu acordat publicației belgiene 7sur7.
Undav s-a transferat la echipa din a doua ligă belgiană Union Saint-Gilloise în 2020, ajutându-i să promoveze în anul următor și apoi marcând 25 de goluri în prima ligă, ceea ce i-a adus un transfer la Brighton.
Dar, după ce a marcat doar cinci goluri în 22 de apariții în Premier League în sezonul 2022-2023, a fost împrumutat la Stuttgart, care l-a transferat definitiv în 2024.
Undav a marcat 19 goluri în Bundesliga în sezonul 2025-2026, terminând pe locul doi în clasamentul marcatorilor, după Harry Kane, câștigându-și astfel un loc la Cupa Mondială.
„Undav a atins cel mai înalt punct pentru Cupa Mondială”
Nagelsmann l-a preferat pe Kai Havertz de la Arsenal în atac în victoriile Germaniei împotriva lui Curaçao și Coastei de Fildeș, dar Undav a prezentat acum argumente solide pentru o regândire a situației.
„Când începe meciul, este grozav să se miște. Aș putea spune că trebuie să-ți menții ritmul și că e mai bine să intri ca finalist. El a atins cu adevărat cel mai înalt punct al Cupei Mondiale. L-aș putea avea în echipa de start. Oricărui jucător i-ar plăcea să fie titular, dar cred că este fericit așa cum este acum, pentru că a jucat un rol important și suntem mulțumiți de prestația lui. Pentru Deniz a fost clar, ne-a dat mult în ultimul meci când a fost rezervă. Deniz nu trebuie să fie pregătit, poate intra imediat”, a spus selecționerul Germaniei.
În ultima sa partidă ca titular pentru Germania, Undav a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă într-un meci amical câștigat cu 4-0 împotriva Finlandei, pe 31 mai.
„Este un sentiment minunat”, a spus atacantul echipei Stuttgart după ce a câștigat premiul pentru jucătorul meciului împotriva ivorienilor.
„Am vrut să-l am data trecută, dar nu a funcționat. E minunat, un sentiment fantastic. Pentru mine, să obțin trofeul este extraordinar, dar important este că am câștigat meciul și vom trece în runda următoare și vom vedea ce se întâmplă”, a mai spus el.