De la muncitor în fabrică la vedeta Germaniei la Cupa Mondială 2026. Povestea lui Undav, cel care a calificat dramatic echipa în 16-imi

Nu a trecut mult timp de când a fost criticat public de antrenorul Julian Nagelsmann, însă Deniz Undav s-a dovededit a fi un jucător cheie pentru Germania la Cupa Mondială 2026. Dubla lui Undav în victoria dramatică cu 2-1 împotriva Coastei de Fildeș i-a subliniat din nou valoarea, asigurând echipei un loc în șaisprezecimile Cupei Mondiale 2026 pentru prima dată de la victorioasa campanie din 2014. Dar, la un moment dat, chiar și participarea la o Cupă Mondială era un vis îndepărtat pentru Undav, care a fost respins de Werder Bremen la vârsta de 14 ani în timp ce lucra la o fabrică, scrie BBC News.

Cu trei goluri și două pase decisive, atacantul are cinci participări la goluri în două apariții, fiind cel mai mare număr de goluri marcate de o rezervă la o Cupă Mondială din 1966, egalându-l pe camerunezul Roger Milla în 1990.

Însă, locul jucătorului în vârstă de 29 de ani în lotul Germaniei pentru Cupa Mondială era departe de a fi sigur după o ceartă publică cu Nagelsmann în urma victoriei sale, ca rezervă, împotriva Ghanei, în martie.

Undav vorbise deschis despre ambiția sa de a insista pentru un rol de titular la Germania, dar fostul manager al echipelor RB Leipzig și Bayern München a răspuns avertizându-l că „își pune presiune inutilă cu astfel de comentarii”.

Nagelsmann a sugerat că Undav nu ar fi marcat dacă ar fi jucat de la început, înainte de a dezvălui ulterior că și-a cerut scuze atacantului, în privat.

De atunci, Undav a lăsat fotbalul să vorbească în locul său.

Acum, Undav este într-o cursă serioasă pentru un loc de titular la Cupa Mondială, după ce a ajuns la nouă goluri în 11 meciuri internaționale.

„Da, cu siguranță”, a spus Nagelsmann după victoria de sâmbătă, când a fost întrebat dacă Undav ar putea fi titular în ultimul meci al grupei Germaniei împotriva Ecuadorului.

„Am spus înainte că putem vorbi mult despre diferitele abordări. De ce să-i stric ritmul? A intrat de două ori și a marcat de două ori goluri”, a sublinait el.