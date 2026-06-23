"Este cel mai bun din lume". Messi, magic din nou, devine cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. FOTO: Getty Images

Epuizat la finalul meciului, Lionel Messi s-a bucurat de sentimentul "special" de a deveni cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, după ce dubla sa i-a adus Argentinei victoria cu 2-0 în fața Austriei, scrie The Guardian.

Messi a depășit recordul germanului Miroslav Klose, stabilit în 2014, după ce a marcat al 17-lea său gol la Cupa Mondială cu șapte minute înainte de pauză. Argentinianul a mai înscris o dată la ultima fază a meciului. Mai devreme, ratase un penalty și a recunoscut că golurile sale au fost importante pentru a lăsa în urmă acel moment.

"Este un sentiment special, dar, așa cum am spus mereu, așa se simte de fiecare dată", a declarat Messi. "Așa cum am mai spus, îmi place să joc, să mă simt bine pe teren. La penalty nu a fost tocmai așa, dar, din fericire, am reușit să trecem peste acel moment, să preluăm conducerea și să plecăm cu cele trei puncte."

Messi nu este genul de jucător care să se lase dus de val în declarații. A rămas rezervat și nu a vrut să aleagă golul preferat dintre cele 18 reușite ale sale la Cupa Mondială. "Nu-mi pot aminti acum. Sunt obosit, nu mai am energie și îmi este greu să mă gândesc", a spus el, râzând.

După două victorii la rând în Grupa J, Argentina și-a asigurat calificarea în faza următoare, cea a ultimelor 32 de echipe. "Știam că va fi un meci foarte intens și că nu aveam voie să ne relaxăm", a spus Messi. "Dar da, sunt fericit. Pentru noi era important să obținem cele șase puncte, ca să avem o săptămână ceva mai liniștită."

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a recunoscut că îi este tot mai greu să găsească noi cuvinte pentru a-l descrie pe Messi. "Nu mai am cuvinte să vorbesc despre Leo, parcă ne obosește pe toți să tot încercăm să-l descriem", a spus el. "Sunt foarte fericit pentru prestația lui. A marcat din nou. Echipa a suferit, iar uneori ne-am creat singuri dificultăți. Când Leo intră în joc, toată lumea se activează."

"Când echipa trecea printr-un moment dificil fără minge, el a muncit, a reușit să recupereze balonul și s-a văzut cât de implicat a fost. Există un motiv pentru asta. Are acest angajament, iar asta le transmite și celorlalți", a adăugat Scaloni.

Julián Alvarez, implicat decisiv în faza din care Messi a marcat al doilea gol, s-a numărat printre cei care l-au lăudat pe căpitanul Argentinei. "La vârsta lui, continuă să-și arate talentul și magia", a spus atacantul lui Atlético Madrid. "Nu sunt multe de spus. Vedem cu toții: este cel mai bun din lume."