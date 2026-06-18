Un comentator TV din Turcia a fost scos de pe post după ce a confundat Iranul cu altă echipă de la Cupa Mondială 2026

1 minut de citit Publicat la 12:17 18 Iun 2026 Modificat la 12:17 18 Iun 2026

Imagine de la meciul Iran - Noua Zeelandă (2-2) de la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Televiziunea de stat turcă, TRT, a scos un comentator din echipa de comentatori a Cupei Mondiale 2026 după ce acesta a confundat echipele Iranului și Noii Zeelande pentru aproximativ 4 minute. „Este inacceptabil pentru TRT ca cineva cu peste 30 de ani de experiență în transmisiunile sportive să facă o astfel de greșeală”, a transmis postul de televiziune într-un comunicat, potrivit AP News.

TRT a anunțat, marți seară, într-un comunicat, că respectivul comentator, identificat de presa turcă drept Murat Ekrem Cimen, a fost scos din echipa de transmisiuni a Cupei Mondiale. TRT a adăugat că Cimen nu va continua să comenteze meciurile din timpul turneului.

Conform relatărilor din presa turcă, Cimen a făcut referire la atacurile Iranului ca fiind ale Noii Zeelande și a descris mișcările Noii Zeelande ca fiind ale Iranului în primele minute ale transmisiunii. Echipele au remizat (2-2) luni seară, în Grupa G.

TRT a declarat că greșeala este „inacceptabilă” conform standardelor sale de radiodifuziune.

„Ne cerem scuze telespectatorilor și publicului pentru această eroare. Este inacceptabil pentru TRT ca cineva cu peste 30 de ani de experiență în transmisiunile sportive să facă o astfel de greșeală”, se arată în comunicat.

Instituţia media a anunţat, de asemenea, că a iniţiat proceduri administrative şi de inspecţie.

„Experienţa îndelungată, expertiza şi angajamentul TRT Spor faţă de transmisiuni sunt incompatibile cu această eroare. Măsurile necesare vor fi implementate pe deplin odată ce această procedură va fi finalizată.

Comentatorul în cauză a fost eliminat din echipa de transmisiuni a Cupei Mondiale din Statele Unite în cadrul anchetei şi nu va mai participa la transmisiunile turneului”, subliniază comunicatul.