„Un loc ca acesta poate exista doar în America”. Ceva i-a uimit din prima pe suporterii din Maroc, veniți la Cupa Mondială 2026

Ayoub Baghdad, abia ajuns în SUA pentru a-și urmări echipa la Cupa Mondială 2026, a fost deja uimit de un lucru care nu are deloc legătură cu fotbalul: dimensiunile uriașe ale practic tuturor lucrurilor din Statele Unite. „Totul e mare, chiar și Coca-Cola”, spune Bagdad, referindu-se la băutura carbogazoasă. El a constatat că drumurile, camioanele și clădirile sunt mult mai mari decât orice era obișnuit să vadă acasă, în Maroc, scrie BBC News.

Aproximativ 75% din meciurile Cupei Mondiale 2026 se joacă în SUA, Mexicul și Canada împărțind restul. Astfel, tot mai mulți fani internaționali vin în SUA, dornici să exploreze cultura, peisajele americane și toate ciudățeniile țării.

Este conceput perfect pentru videoclipuri virale pe rețelele sociale, în care fanii străini ai fotbalului încearcă de toate, de la a merge la Waffle House și a descoperi o nouă obsesie pentru sosul ranch, până la a rămâne uimiți de supermarketurile uriașe și de porțiile generoase servite la restaurante.

Preocuparea pentru dimensiuni, în special, a fost un aspect remarcat de mulți fani.

„Un loc ca acesta poate exista doar în America și îl ador”, a spus Shaun, un vlogger din Scoția, după ce a vizitat un Buc-ee's, un magazin mixt, un restaurant, o benzinărie și un supermarket, toate la un loc. Lanțul popular, găzduit mai ales în Sud, are un număr considerabil de fani în SUA, aceștia pozându-se constant cu mascota Beaver din fața multor locații.

Pentru unii fani ai fotbalului, mâncarea este o modalitate prin care explorează țara.

„Consider că, în general, mâncarea este semnificativ mai bună decât în ​​Anglia. Sunt surprins că, chiar și mâncarea lor fast-food, pur și simplu are mult mai multă savoare. Sunt sigur că nu e sănătoasă, dar savoarea se regăsește în toate, fie că e vorba de mâncare chinezească sau hispanică”, spune Ire Balogun, care călătorește din Oxford.

Joao Valentim și prietenii săi, un grup format din studenți absolvenți portughezi care călătoresc din Madrid, au încercat și ei „în mare parte fast-food-uri și restaurante pe care nu le avem în propria noastră țară”.

Până acum, au fost în locații precum Chipotle, restaurantul principal Tex-Mex, și faimosul restaurant de hamburgeri Shake Shack, precum și în restaurante mici, administrate independent.

„Este ceea ce suntem obișnuiți să vedem în filme sau seriale TV. Face parte din experiența de a veni în SUA”, spune Lourenco Silva, care face parte din grupul lui Joao Valentim.

Însă experiența la restaurant i-a uimit și pe călători. Unii au postat online despre chipsurile și salsa oferite gratuit în restaurantele hispanice sau despre faptul că își pot reumple băutura, gratuit, în aproape fiecare local. Pentru Christian Boateng, care este din Ghana, dar locuiește în Anglia, dimensiunea porțiilor de mâncare a fost crucială. „Porția pe care am cumpărat-o, nu am putut termina totul. Nu e așa în Anglia”, a spus el. El a adăugat că a fost intrigat și de practica americană de a neinclude taxa pe vânzări în prețul listat al unui articol, lucru care se face în mod obișnuit în Anglia. Balogun a menționat că a observat că atmosfera din SUA a fost mai liniștită în comparație cu Cupele Mondiale anterioare la care a participat, chiar dacă țara a găzduit cel mai mare număr de meciuri. El a fost în Rusia în 2018 și în Qatar pentru turneul din 2022. Dar acesta este un americanism în sine, într-o țară în care fotbalul nu este distracția națională și concurează pentru atenția populară cu alte câteva sporturi majore, inclusiv baseballul, care este în prezent în sezon, și fotbalul american, care este cel mai popular sport din țară. Asta a fost perfect pentru fanii Angliei, Jason Barnes și Harry Beckley, care s-au trezit accidental într-o mulțime de fani ai baschetului în Times Square din New York, în timp ce Knicks i-au învins pe San Antonio Spurs și au câștigat primul lor titlu NBA în 53 de ani. „Este cea mai nebună sărbătoare pe care am văzut-o vreodată sau la care am luat parte. Știm că baschetul este imens în America, evident nu atât de mult în Marea Britanie. A fost incredibil. S-ar putea chiar să încep să urmăresc baschetul acum datorită lor”, a spus Barnes, care călătorea din Portsmouth. Fanii internaționali nu se limitează doar la locații apropiate de orașele gazdă și de marile zone metropolitane. Aceștia sunt nerăbdători să se mute în inima Statelor Unite pentru experiențe unice, „doar în America”. Pentru Tomas Soares, Jose de Araujo Vitoria și restul grupului lor portughez, acele drumuri duc spre sudul SUA: spre Georgia, Florida și Carolina. „Vom mânca niște mâncăruri americane mai normale și mai tradiționale, cum ar fi grătar și poate niște fructe de mare fierte. Ăsta e lucrul pe care majoritatea dintre noi îl așteptăm cu nerăbdare”, spune Soares. Ayoub Baghdad, fanul din Maroc, spune că, deși prețurile din SUA sunt cu siguranță mai mari în comparație cu ultima sa experiență la Cupa Mondială din Qatar, merită totuși călătoria. „Îți poți face propriul buget ca să vii să vezi poate unul sau două meciuri și să ai experiența cu tine toată viața, pentru că nu se va mai întâmpla”, a sublinait el.