20.000 de angajați din asistența socială, fără salarii în noiembrie și decembrie. Sindicaliștii: „Vom protesta la sediile partidelor”

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Criza politică ce durează de peste cinci luni a ajuns să fie resimțită din plin de români, iar efectele ei se văd acum direct în funcționarea instituțiilor statului. În lipsa unei rectificări bugetare, spitalele ar putea rămâne fără bani pentru medicamente, iar serviciile de ambulanță riscă să fie blocate complet. Toate acestea se întâmplă într-o perioadă în care viața oamenilor este oricum îngreunată de inflația în creștere și de cursul record la care a ajuns euro.

Este, practic, o policriză care afectează mai multe sectoare de activitate din România în același timp. Una dintre cele mai grave probleme este faptul că tot mai multe instituții rămân fără bani pentru a funcționa, ceea ce pune în pericol atât salariile angajaților, cât și serviciile pe care acestea le oferă cetățenilor. Statul ar avea nevoie de 15 miliarde de euro pentru a acoperi toate cheltuielile necesare, iar problemele majore nu se limitează la sănătate, ci se extind și la administrația publică și la asistența socială.

Situația din administrația publică a fost explicată de Lucian Puiu, de la Federația Columna, care a anunțat că sindicaliștii se reunesc miercuri pentru a discuta pașii următori.

„Da, chiar astăzi (miercuri – n.r.) avem o ședință a Consiliului Național al organizației noastre, la care sunt prezenți liderii a peste 40 de organizații”, a declarat acesta.

Cea mai presantă problemă este lipsa banilor pentru salariile din asistența socială, care afectează un număr important de oameni.

„Suntem în situația în care în instituțiile de asistență socială nu mai sunt bani pentru salarii pe ultimele două luni ale acestui an. Vorbim de un număr în jur de 20.000 de salariați afectați din acest sistem”, a explicat Lucian Puiu.

Dificultățile nu se opresc însă aici. Potrivit liderului sindical, și autoritățile locale se confruntă cu probleme serioase, care îi afectează inclusiv pe cei care au grijă de persoanele vulnerabile.

„În egală măsură, primăriile au mari dificultăți în asigurarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului, precum și în plata drepturilor asistenților persoanelor cu handicap. Desigur, ați văzut și dumneavoastră că mai sunt probleme și în alte sectoare de activitate, cum e sănătatea”, a adăugat acesta.

Pentru sindicaliști, soluția trece obligatoriu prin deblocarea situației politice, iar mesajul lor este adresat partidelor.

„Cert este că avem nevoie și cerem partidelor să găsească o formulă prin care să avem o rectificare bugetară. Să avem guvern, să avem rectificare bugetară, să avem legea bugetului de stat și să avem legea salarizării pe care sindicatele și-o doresc, într-o formulă care să le satisfacă toate revendicările”, a afirmat Lucian Puiu.

Sindicatele au trimis deja solicitări oficiale către autorități, însă problema de fond rămâne una constituțională. Actualul guvern este unul interimar, iar puterile sale sunt limitate.

„Desigur, adrese au fost făcute, dar da, se pune problema dacă acest guvern interimar poate să asigure într-o anumită formă aceste fonduri, conform Constituției. O rectificare bugetară poate să o facă doar un guvern cu puteri depline”, a explicat liderul sindical.

Dacă banii pentru salarii nu vor fi găsiți, angajații din sistem sunt pregătiți să iasă în stradă, iar protestele ar urma să fie îndreptate direct către clasa politică.

„Cu siguranță că vom trece la acțiuni de protest dacă vom avea un Guvern împotriva acelor măsuri pe care Guvernul trebuie să le ia. Dacă nu le va lua, vom face aceste acțiuni de protest. Vom protesta la sediile partidelor politice, la sediile cabinetelor parlamentare ale deputaților, senatorilor și așa mai departe, astfel încât vocea noastră să fie auzită și revendicările colegilor noștri să fie rezolvate”, a avertizat Lucian Puiu.

Deocamdată, situația rămâne blocată, pentru că o rectificare bugetară poate fi făcută doar de un executiv cu puteri depline, iar formarea unui nou guvern depinde de negocierile dintre partide.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în zilele următoare, în condițiile în care problemele se adâncesc și în sistemul sanitar, unde inclusiv funcționarea ambulanțelor este pusă sub semnul întrebării.