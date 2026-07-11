BMW acuză Rusia că fabrică fără permisiunea companiei maşini în uzina din Kaliningrad. Ruşii au anunţat şi lansarea unui X6

Ruşii, acuzaţi că "piratează" BMW-uri la Kaliningrad. Sursa foto: Unsplash.com

Producătorul auto german BMW a confirmat că uzina rusă Avtotor din Kaliningrad fabrică, în continuare, loturi limitate de maşini BMW, folosind kituri rămase acolo, deşi compania a plecat din Rusia după ce Putin a invadat Ucraina, în 2022. Totodată, Avtotor a anunțat producția modelului diesel BMW X6 40d, o maşină care, potrivit experților din domeniul auto, nu fusese fabricată anterior la uzina din Kaliningrad, notează United 24 Media.

Caroline Bachmann, reprezentantă a BMW Group, a declarat pentru Radio Europa Liberă că Avtotor utilizează kituri vechi, parțial depășite, rămase la uzină după retragerea BMW din Rusia. Potrivit lui Bachmann, asamblarea neautorizată continuă, însă „neregulat”.

BMW a precizat că a informat autoritățile statului, vânzătorii și potențialii cumpărători cu privire la riscurile achiziționării și utilizării unor astfel de vehicule. Compania nu a specificat ce măsuri au luat autoritățile sau dealerii în urma primirii avertismentului.

În luna mai, Avtotor a anunțat începerea asamblării modelului BMW X6 40d. Radio Europa Liberă a menționat că acest model nu mai fusese produs anterior la uzina din Kaliningrad.

Ruşii importă piese auto BMW

Experții din industria auto au declarat că lansarea unui nou model ar necesita probabil mai mult decât stocul rămas din depozit, deoarece asamblarea unui vehicul necesită mii de piese de la sute de furnizori.

Se pare unele piese BMW sau componente compatibile ar fi putut continua să ajungă în Rusia prin intermediari, importuri paralele și țări terțe.

Expertul în industria auto Christopher Ludwig a avertizat, de asemenea, asupra posibilelor probleme legate de electronică, software și calitatea construcției. Fără supravegherea inginerească și tehnologică a BMW, vehiculele ar fi putut să nu fi primit actualizări oficiale, în timp ce software-ul din unele sisteme ar fi putut fi înlocuit sau reprogramat, a spus el.

În februarie, expertul auto Serghei Aslanian a declarat pentru The Insider că asamblarea automobilelor BMW a fost reluată la Kaliningrad. Acesta a susținut că, după 2025, Avtotor a început să producă modelele BMW X5 și X6 în versiuni de top, urmate de BMW X7.

Divizia rusă a BMW şi-a continuat activitatea

Aslanyan a mai precizat că divizia rusă a BMW și-a continuat activitatea, dealerii preluând în continuare comenzi, efectuând reparații și furnizând piese de schimb, în ​​ciuda anunțului companiei privind retragerea de pe piața rusă.

Potrivit Radio Europa Liberă, în martie 2025 au apărut la vânzare modele BMW „pirat”, asamblate la Kaliningrad. Sunt oferite trei modele de SUV-uri la prețuri cuprinse între 155.000 – 168.000 de dolari. Aceste prețuri sunt cu zeci de mii de dolari mai mici decât cele ale vehiculelor similare aduse în Rusia prin intermediul unor scheme de import paralel.

Anterior, autoritățile fiscale poloneze au aplicat o amendă de 5,5 milioane de dolari unei companii locale pentru încălcarea deliberată a sancțiunilor Uniunii Europene prin vânzarea de vehicule de lux către Rusia.